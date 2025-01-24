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民眾黨主席補選連署 黃國昌蔡壁如皆達300人門檻

中央社／ 台北24日電
民眾黨主席補選，代理主席黃國昌（右）超車前立委蔡壁如（左），兩人皆取得門檻。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席補選，代理主席黃國昌（右）超車前立委蔡壁如（左），兩人皆取得門檻。圖／聯合報系資料照片

前立委蔡壁如民眾黨代理黨主席黃國昌日前都登記參選民眾黨主席，但須取得300名黨員連署才能進入下階段環節。根據統計，黃國昌獲7088人連署，而蔡壁如獲401人連署，兩人皆取得門檻。

前民眾黨主席柯文哲1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選，而蔡壁如與黃國昌皆登記參選。黨內規劃1月22日到24日進行候選人線上連署，黨主席候選人須取得300名黨員連署，才能進入下一階段環節。

今天晚間6時連署截止後，民眾黨中央委員江和樹透過新聞群組公告黃國昌與蔡壁如獲得的連署人數，根據統計，黃國昌獲得7088人連署，蔡壁如取得401人連署。

黃國昌晚間透過臉書感謝替他連署的7088名黨員，並呼籲黨員2月15日踴躍投票。

根據民眾黨的補選規劃期程，接下來2月4日進行號次抽籤，2月8日及14日進行黨主席候選人政見發表會，2月15日投票並公布得票統計數字及選舉結果，2月19日公告黨主席當選名單。

民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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