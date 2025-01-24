快訊

傳已知凶手！竹東槍戰三環幫角頭遭殺 黑道勢力「全坐不住」

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨：卓榮泰成為中華民國史上最愛覆議的行政院長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院今開臨時院會通過選罷法覆議案，民眾黨立院黨團表示，行政院長卓榮泰果然如他們預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長。圖／報系資料照
行政院今開臨時院會通過選罷法覆議案，民眾黨立院黨團表示，行政院長卓榮泰果然如他們預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長。圖／報系資料照

立法院會去年底三讀通過修正選舉罷免法部分條文，行政院今開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。民眾黨立院黨團表示，行政院長卓榮泰果然如他們預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長。

民眾黨團表示，行政院把覆議案當自助餐，卓榮泰果然如台灣民眾黨立院黨團預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長，加上這次覆議，卓榮泰任內已提出三次覆議，若再被否決，卓榮泰形同被三振出局，該為自己錯估情勢、激發朝野對立，請辭下台。

民眾黨團指出，自民國37年以來，32任行政院長、含3任代理，共提出15次覆議，卓榮泰任院長這一年就提3次，當中有2次已遭否決，從國會改革法案到憲法訴訟法，再到現在的「公職人員選舉罷免法」，行政院一句「窒礙難行」就開始耍賴提覆議，如今連立法院修法將選罷法連署門檻「核實」，比照總統副總統連署辦理，竟也要提覆議。

民眾黨團說，民進黨濫提覆議自打臉，不惜勞師動眾，可能讓行政、立法兩院公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案，已是民怨沖天。民眾黨團絕對奉陪到底，也請行政院長接受民主結果，「覆議再失敗，就下台！」

「不甩民意、只會覆議的卓榮泰。」民眾黨團總召黃國昌也說，這已是卓榮泰上任短短8個月第三次覆議，即便前二次的覆議都被否決，臉皮極厚的卓榮泰沒有負起任何政治責任，繼續賴在官位上、悖離民意所向，儼然把自己當成太上皇機關。

黃國昌強調，民眾黨黨團的立場很清楚，將再次否決覆議，後續將遵照議事程序進行。

卓榮泰 台灣民眾黨 行政院

延伸閱讀

政院將對選罷法提覆議 總統府：合法合憲下審慎評估

行政院將對選罷法提覆議 藍委：如甩朝野互信耳光

政院臨時院會通過選罷法覆議案 卓揆痛批立院政治算計

卓榮泰要凍結地方補助 侯友宜：地方繼續努力

相關新聞

政院臨時院會通過選罷法覆議案 卓揆痛批立院政治算計

立法院今天將選罷法部分修正條文案斯送至行政院，行政院隨即召開臨時院會，行政院方面宣布，考量修正條文有窒礙難行之處，臨時院...

行政院將對選罷法提覆議 藍委：如甩朝野互信耳光

立法院議事處今日於下班前送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院加開臨時院會，將移請立院覆議。國民黨立委李彥秀批，行政院長...

吳思瑤：立院年前送出選罷法 只有詭計沒有道義

立法院去年12月20日三讀「公職人員選舉罷免法」部分條文修正案，並在今天將三讀條文送出至政院，行政院則確定提出覆議。民進...

谷立言秀台語吉祥話 AIT變美國「愛台」協會賀新年

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今天發布新影片，AIT處長谷立言入境隨俗來到南機場夜市，邊吃小吃邊學台語吉祥話，來到...

民眾黨主席補選連署 黃國昌蔡壁如皆達300人門檻

前立委蔡壁如與民眾黨代理黨主席黃國昌日前都登記參選民眾黨主席，但須取得300名黨員連署才能進入下階段環節。根據統計，黃國...

民眾黨：卓榮泰成為中華民國史上最愛覆議的行政院長

立法院會去年底三讀通過修正選舉罷免法部分條文，行政院今開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。