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谷立言秀台語吉祥話 AIT變美國「愛台」協會賀新年

中央社／ 台北24日電
美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

農曆新年將至，美國在台協會（AIT）今天發布新影片，AIT處長谷立言入境隨俗來到南機場夜市，邊吃小吃邊學台語吉祥話，來到大腸包小腸攤位學到「腸」的台語諧音「長」，期許「台美關係長長久久」，片尾還寫上「美國『愛台』協會，新年恭喜」。

美國在台協會（AIT）下午在官方臉書發文祝福「金蛇年幸福安康」，並發布影片，片中美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）與YouTuber阿勇一起逛南機場夜市，應景地學習台語吉祥話，還台味十足地問阿勇「呷飽未」。

影片中，谷立言一邊吃大腸包小腸，一邊學習「腸」的台語諧音「長」，因此也有「長長久久」的意涵，並舉一反三造句說，期許「台美關係長長久久」；又走到象徵「財庫豐潤」的潤餅攤前時，被問及潤餅要不要加香菜，谷立言立刻回答「要，我喜歡」，學了「芫荽」台語發音，連AIT小編都驚呼「原來處長是香菜幫的」。

谷立言一路吃了雞肉飯，「雞」的台語諧音「家」，祝福「全家平恩」，接著來到烤玉米攤位，學習到「金玉滿堂」的台語，還吃了圓仔湯祝福「大家團圓、賺大錢」；AIT影片片尾特別寫上「美國『愛台』協會，新年恭喜，遛年大吉」，字母「I」也換成了愛心圖案。

谷立言在貼文表示，生活在台灣最幸福的，就是能親身體驗豐富多彩的文化，還能盡情感受台灣人無比的熱情與好客，而要享受這些最棒的方式之一，當然就是來品嚐台灣的在地美味。

谷立言也說，感謝阿勇當嚮導，還教導台語新年吉祥話，這趟不只滿足味蕾、填飽肚子，還學到好多文化新知；期望能一同歡慶金蛇年，攜手迎接嶄新季節，傳遞正向精神與好運，「祝大家新年快樂」。

影片一上網，網友立刻讚道「台語講得真好」、「入境隨俗非常棒」，還有人說「好可愛」，網友紛紛祝福美國在台協會「新年快樂」、「台美友誼日日高昇」。

南機場夜市 台語 美國在台協會

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