行政院將對選罷法提覆議 藍委：如甩朝野互信耳光

立法院議事處今日於下班前送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院加開臨時院會，將移請立院覆議。國民黨立委李彥秀批，行政院長卓榮泰製造憲政爭議，一巴掌打在脆弱的朝野互信，把羞恥當戰功，把無能當宣傳，沒有民進黨做不到的。

立法院會去年12月20日三讀通過連署加嚴的選罷法修正案，遲未送出。民進黨立院黨團總召柯建銘揚言對國民黨區域立委展開大罷免，國民黨團在過年前最後一個上班日發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處今日下班前送出選罷法，行政院也為此召開臨時院會因應。

李彥秀說，行政院就是不斷「秀下限」，搶在下班後加開「臨時院會」討論是否覆議，就是要挑戰「立法院七日內集會自行集會」的規範，「司馬昭之心路人皆知」，卓榮泰與行政院就是要不斷製造憲政爭議，不斷挑戰民主極限，不斷製造朝野衝突，更是一巴掌打在原本就極為脆弱的朝野互信上。

李彥秀批，行政院一再提出覆議，卻不斷被民意打臉，不只完全不自覺，還沾沾自喜，如果是國民黨執政，卓榮泰早已不知道下台多少次了。沒有民意基礎的行政院長，一再挑釁具有民意正當性的立法院，把羞恥當戰功，把無能當宣傳，把鬥爭當尚勇，「只有你想不到，沒有民進黨做不到！」