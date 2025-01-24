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政院臨時院會通過選罷法覆議案 卓揆痛批立院政治算計

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院今天將選罷法部分修正條文案斯送至行政院，行政院隨即召開臨時院會，通過覆議案。閣揆卓榮泰批評立法院，在農曆年前送出法案，是赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院。圖／行政院提供
立法院今天將選罷法部分修正條文案斯送至行政院，行政院隨即召開臨時院會，通過覆議案。閣揆卓榮泰批評立法院，在農曆年前送出法案，是赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院。圖／行政院提供

立法院今天將選罷法部分修正條文案斯送至行政院，行政院隨即召開臨時院會，行政院方面宣布，考量修正條文有窒礙難行之處，臨時院會通過覆議案，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後在法定期間內移請立法院覆議。閣揆卓榮泰批評立法院，在農曆年前送出法案，是赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院。

卓榮泰表示，本案之第76條、第79條、第80條及第83條加嚴罷免案提議及連署要件，且於修正條文公布日施行。經研議後，有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，爰依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

卓榮泰強調，立法院在春節連假前夕，在今天下午16時47分許匆忙送出「公職人員選舉罷免法」部分修正條文案至行政院；這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，行政院也不得不緊急召開臨時院會，決定後續的救濟行動。

卓榮泰特別向緊急趕來參與院會的各部會正、副首長致歉，同時也會向立法院韓國瑜院長表達高度不滿，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。

卓榮泰指出，行政院作為國家最高行政機關，除依法行政外，也具捍衛憲政秩序、守護人民基本權利等責任，並應確保相關施政的成效。他表示，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，本次提出覆議的目的，並非希望升高朝野對立與衝突，而是期待透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

卓榮泰 立法院 行政院

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