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選罷法修法送出！政院召開臨時院會 預料將提覆議

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過身份證影本加嚴版「選罷法」修正案，立法院議事處於今天下班前送出選罷法，行政院召開臨時院會因應，預料將提出覆議。(記者邱德祥／攝影)
立法院三讀通過身份證影本加嚴版「選罷法」修正案，立法院議事處於今天下班前送出選罷法，行政院召開臨時院會因應，預料將提出覆議。(記者邱德祥／攝影)

立法院院會去年12月20日三讀通過身份證影本加嚴版「選罷法」修正案，為因應民進黨團揚言的大罷免潮，立法院議事處在今天下班前送出選罷法，行政院也為此召開臨時院會因應，預料將提出覆議。目前尚待行政院具體說明。

立法院院會去年12月20日三讀通過身份證影本加嚴版「選罷法」修正案，遲未送出。民進黨團總召柯建銘揚言對國民黨立委展開大罷免，國民黨團在過年前最後一個上班日發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處今天下班前送出選罷法，行政院也為此召開臨時院會因應。

選罷法修法條文明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

立法院 罷免 選罷法

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