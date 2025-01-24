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青年海外搭僑計畫開放報名 將赴5國7城市行銷台灣

中央社／ 台北24日電

僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」甄選活動開跑，即日起到2月20日止開放報名，將選出84位僑務青年大使，分別赴美國、加拿大、澳洲、菲律賓以及越南等5國、7座城市參訪見習、行銷台灣。

僑委會下午發布新聞稿指出，僑務委員會「台灣青年海外搭僑計畫」將甄選84位僑務青年大使，將於菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、澳洲雪梨、美國華府、美國金山灣區、美國橙縣、加拿大溫哥華7個地點辦理。

僑委會說明，每個地點選送12位學員於暑假期間前往參訪見習，實地體驗各國民情，並擴充人際網絡、拓展國際視野，行程包括僑務見習、認識僑社、特色活動、青年交流、主流參訪、行銷台灣及僑見創藝等。

僑委會指出，除了定額補助學員簽證及機票費外，海外參訪見習期間將由僑委會及當地僑界全程落地接待，包含接送機、膳宿、交通及行程必要費用。

僑委會說，「台灣青年海外搭僑計畫」即日起到2月20日止開放報名，歡迎18歲至30歲就讀台灣大專校院、具有中華民國國籍的年輕朋友報名參加，需出示英語能力相關證明（詳簡章），且未曾參加搭僑計畫海外參訪。

僑委會 美國 青年

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