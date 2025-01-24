青年百億海外圓夢基金計畫今啟動 賴總統：勇敢做夢

總統賴清德24日上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會」，鼓勵年輕人勇敢做夢。賴總統說，「夢，你來做，台，國家來搭」，也期盼透過年輕人的夢想與勇氣，讓社會更進步、國家更好。

賴總統抵達後，首先聽取教育部次長葉丙成說明計畫重點，以及各民間單位、各部會開發名額亮點介紹；接著觀賞計畫形象影片，並聽取二位青年圓夢歷程故事。

賴總統致詞時表示，非常高興來到龍華科技大學出席24日活動，與大家一起見證這歷史性的時刻，感謝行政院副院長鄭麗君的督導、教育部部長鄭英耀及次長葉丙成的承辦，以及各部會首長的鼎力支持；也感謝公民團體及民間社會的共同協助，讓此計畫經過九個月的籌辦後順利開展。

賴總統指出，這是國家級的計畫，不是單一部會活動，是由各部會提出，未來執行或檢討改進時，也將由各部會共同推動處理。期盼藉由各部會的共襄盛舉，與社會對話、接受各界意見，讓計畫辦得一年比一年好。

賴總統還提到，這個計畫的主角是15到30歲的年輕人，「有夢最美，希望相隨」，年輕人的人生獎牌要由自己定義。「夢，你來做，台，國家來搭」，政府鼓勵年輕人勇敢做夢，也透過年輕人的夢想與勇氣，讓社會更進步、國家更好。

賴總統也聽取兩位青年分享，賴總統表示，他感到非常高興及光榮，國家有這樣的年輕人，不是只追求個人的學業或工作，而是希望成就個人的夢想來幫助國家、國際社會，這也是我們希望未來台灣能扮演的角色。

賴總統強調，「青年百億海外圓夢基金計畫」也是教育的一環，因為年輕人是國家的未來，也是國家發展的基石。國家透過教育培養人才，人才多、人才好，國家就會好。因此過去他在競選總統時，提出支持教育、對社會擴大投資、0-6歲國家一起養2.0、高中職免學費、補助私立大專校院學雜費等政見，希望讓國人透過教育改善個人生活或提升專業技能時，不因原生家庭的經濟狀況，而影響獲得教育的機會，這是國家的責任，除了提供基本受教權外，更進一步要圓年輕人的夢想。

此外，總統還特別向現場各國駐台使節說明，台灣政府重視自己的孩子，也把邦交國的孩子當成自己的孩子。未來會開放名額，歡迎邦交國的孩子也提出或參與台灣政府的計畫，來台追逐夢想，進一步增進台灣與邦交國的友誼。去年，他出訪邦交國時，深刻感受到大家都是一家人，越困難時，我們關係更緊密堅定。期盼友邦的孩子有機會來台圓夢，回國後也能帶動社會進步，這是大家共同的夢想。

同時，賴總統也肯定龍華科技大學辦學績效，他指出，教育部與公私立大學進行各項產學合作，例如補助龍華科技大學成立區域型人才培育基地，協助國內高速傳輸介面開發，有助臺灣ICT、半導體科技產業進一步發展，他要特別表達感謝之意。

最後，總統再鼓勵年輕人申請「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼大家勇敢逐夢，政府會幫忙搭台，讓大家能實現夢想。

24日參與活動的貴賓還包括：行政院副院長鄭麗君、教育部長鄭英耀、外交部長林佳龍、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、國家科學及技術委員會主委吳誠文、海洋委員會主委管碧玲、僑務委員會委員長徐佳青、國防部副部長柏鴻輝、衛生福利部次長呂建德、文化部次長王時思、龍華科技大學董事長孫道亨、校長葛自祥及多國駐台使節代表等亦出席是項活動。