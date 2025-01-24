以安全為由 教育部青年百億圓夢計畫「不得赴陸」

教育部青年發展署今年起推動青年百億海外圓夢基金計畫，今於龍華科技大學舉行記者會，宣告計畫啟動。青年署副署長諶亦聰稍早接受媒體訪問時表示，學生提案計畫不得前往外交部列為紅色、橙色警示地區和國家，因此不得前往中國大陸，並強調「安全為要」。

青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組開放青年自主提案，規劃2周至1年企劃書，每案最高補助200萬台幣，預計開放200個名額；海外翱翔組由部會與民間合作，提供10大主題，共85案、610名圓夢機會供青年申請，每案最高補助150萬元。

青年署副署長諶亦聰接受媒體電訪時表示，學生提案計畫不得前往外交部列為紅色、橙色警示地區和國家，因此不得前往中國大陸。

本報詢問，以台大前年社會奉獻特別獎為例，台大生赴馬拉威（橙色警示）教英語也獲得學校肯定，不少環保、教育議題都是在橙色或紅色警示地區，是否均不得申請？諶也回應，最擔心的還是申請者的安全，「安全很重要。」

諶亦聰也說，對台灣青年高度信任，但仍訂有機制追回款項。計畫執行過程中，每人均有一對一的業師指導，業師跟學生實習機構做成績評比、每周於線上會面一次，若申請者未按計畫執行，未履行項目、有違法等狀況，都會視實際狀況和情節輕重追回補助款，且未來不得再申請計畫。

諶亦聰指出，計畫給予學生很大的空間，但回國後必須執行成果分享，每個計畫也設定不同的結案分享，安排全國分享、交流會。學生計畫通過後出發前給予九成經費，執行完竣後回台分享，才會給予最後一成經費。若學生未分享，可能視為未完成義務，進而追回整筆款項。

因此，諶亦聰也談到，學生必須落實經費管理、編列，說明申請多少金額、欲如何使用，如用於翻譯、業師、語言檢定等，「不要想拿來買名牌包、股票或搭商務艙。」提出經費規劃也是申請者的任務，屆時成果報告中也須敘明是否按部就班執行。