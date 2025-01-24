青年海外圓夢計畫啟動 賴總統：國家會支持年輕人

總統賴清德今天出席「青年百億海外圓夢基金計畫」啟動記者會時說，年輕人應該勇敢做夢，國家會支持、替夢想搭台，希望透過年輕人的夢想和勇氣，讓社會更進步、國家更好。

教育部青年發展署為落實賴總統「國家希望工程」政見，今年起推動青年百億海外圓夢基金計畫，今天在龍華科技大學舉行記者會，正式宣告計畫啟動。

賴總統致詞時表示，這是一個國家級的計畫，內容是由各部會共同提出，未來也會共同推動、檢討改進，一年辦得比一年好。

賴總統說，這個計畫的主角是15歲到30歲的青年，「有夢最美、希望相隨」，年輕人的人生獎牌要由自己定義，有夢才能成就偉大；個人的夢想可以成就個人，也會讓社會和國家更好，政府也非常希望能夠透過年輕人的夢想，讓國家偉大。

賴總統也鼓勵年輕人應該勇敢做夢，「夢，你來做；台，國家來搭。過去社會支持你，現在由國家來支持你」，國家希望透過年輕人的夢想和勇氣，讓社會能夠更進步，國家能夠更好。

賴總統說，這個計畫也是教育的一環，因為年輕人是國家的未來，也是國家發展的基石，國家透過教育培養人才，人才多、人才好，國家自然就會好；過去擔任總統候選人的時候，也提出政見要支持教育、對社會擴大投資。

賴總統也說，希望國人在透過教育改善個人生活、提升專業技能的時候，不因為原生家庭經濟的好壞，影響他們獲得教育的機會，「這是國家的責任」，今天則是更進一步替學生圓夢。

賴總統說，台灣也把邦交國的孩子當作是自己的孩子，未來也會開出名額，歡迎邦交國的孩子提計畫，或是參加台灣政府的計畫，到台灣來追逐他們的夢想，也希望藉此增強台灣跟邦交國的關係，「我們都是一家人」。

教育部次長葉丙成說明，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億元規模經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組。

葉丙成說，築夢工場組是由青年自主提案，規劃2週至1年的企劃書；每案最高補助新台幣200萬元，預計開放200個名額，第1梯次的申請時間為1月24日至3月14日，第2梯次則為5月1日至6月20日。

葉丙成指出，海外翱翔組是由各部會與民間組織合作，提供10大主題類別，共計85案610名圓夢機會供青年提案申請；每案最高補助150萬元，第1梯次的申請時間為1月24日至3月14日，第2梯次則為5月1日至6月20日。

葉丙成也說，今年也設定了旗艦計畫「環境永續」，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織的交流與蹲點機會，如前往美國加州學習氣候模型操作與數據分析等，預定提供60個以上的圓夢機會。

教育部說，相關計畫資訊及簡章將公告於青年百億海外圓夢基金計畫平台（https://twpathfinder.org/），並設置圓夢諮詢室，青年可透過預約機制獲取相關協助與輔導協助。