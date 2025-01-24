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韓國瑜訪美返台 臉書烙英文自嘲：有沒有看出英文有進步
立法院長韓國瑜日前率跨黨派慶賀團赴美祝賀川普總統就職，今天清晨回到台灣，抵達桃園國際機場時，韓國瑜下機僅表示「新年快樂，謝謝大家」，未發表公開談話。不過中午時，韓國瑜在臉書上寫上「I am back」並搞笑說，「這樣有沒有看出英文有進步」。短短幾個字已有上萬網友按讚。
韓國瑜及慶賀團立委今早抵達國門，立法院副院長江啟臣去接機。江啟臣表示，感謝韓國瑜與跨黨派立委們代表中華民國前往美國祝賀第60屆美國總統就職，並與許多政要會晤推動國會外交，共同為台美友好關係努力，也與在美國的僑胞朋友見面，行程相當緊湊。
江啟臣指出，台美是重要的夥伴與盟友，相信透過此行將更深化雙邊關係，期待雙邊在經貿、安全及台灣的國際參與等領域的合作有更多實質進展。
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