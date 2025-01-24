主席補選之爭…蔡壁如兩天連發3文：民眾黨之母 我承受不起

民眾黨主席補選將面臨由黃國昌和蔡壁如對決，黨員日前連署出現黃國昌大幅領先蔡壁如的局面，蔡壁如面對黨內不公平對待，昨天先在臉書發文表示，新任黨主席應具備三大特質，再以「不負眾望，找回初衷」為題發文，說明自己與柯文哲的30年淵源；上午再發文以「開大門、走大路，是民主政治的基本立場！」強調黨內應以制度為基石，拒絕量身定做。

蔡壁如上午臉書指出，在這次黨主席補選的過程中，目睹了許多不公平、不透明的現象。這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗。作為一個肩負改革使命的政黨，必須捍衛民主政治的基本立場，那就是「開大門、走大路」，她並強調，外界再度提到「民眾黨之母」的稱號，「我承受不起」。

蔡壁如說，她在意的是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義，畢竟民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則，如果黨內選舉被外界質疑缺乏公正，質疑如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義DNA的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信我們能在更大的舞台上實踐這些價值？

蔡壁如更長文指出，「對於任何批評，我虛心接受。」呼籲黨員應以忠誠與奉獻，檢驗真正的「傳人」，蔡壁如並說，「若論對創黨主席柯文哲醫師的忠誠，我自信無人出其右。疾風知勁草，板蕩識忠臣，我蔡壁如在民眾黨需要拓展基盤之際，我選擇蹲點台中海線，扎根基層，深耕地方；當黨遭遇司法壓力與政治迫害時，我毫無退縮，一路堅守。」

蔡反駁外界對她的攻擊，表示黨內選舉不僅是在檢驗參選人的政治能力，更是在檢驗我們民眾黨能否秉持公平、公正的原則運作，「作為候選人，我相信一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義」，唯有走正道才能行遠路，民眾黨也才能真正成為台灣社會的改革與進步的力量。