快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

聽新聞
0:00 / 0:00

主席補選之爭…蔡壁如兩天連發3文：民眾黨之母 我承受不起

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民眾黨主席補選面臨由黃國昌和蔡壁如對決，蔡壁如兩天內在臉書連發3文，說明自己與柯文哲的30年淵源；籲全黨開大門、走大路」。圖／翻攝自蔡壁如臉書
民眾黨主席補選面臨由黃國昌和蔡壁如對決，蔡壁如兩天內在臉書連發3文，說明自己與柯文哲的30年淵源；籲全黨開大門、走大路」。圖／翻攝自蔡壁如臉書

民眾黨主席補選將面臨由黃國昌蔡壁如對決，黨員日前連署出現黃國昌大幅領先蔡壁如的局面，蔡壁如面對黨內不公平對待，昨天先在臉書發文表示，新任黨主席應具備三大特質，再以「不負眾望，找回初衷」為題發文，說明自己與柯文哲的30年淵源；上午再發文以「開大門、走大路，是民主政治的基本立場！」強調黨內應以制度為基石，拒絕量身定做。

蔡壁如上午臉書指出，在這次黨主席補選的過程中，目睹了許多不公平、不透明的現象。這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗。作為一個肩負改革使命的政黨，必須捍衛民主政治的基本立場，那就是「開大門、走大路」，她並強調，外界再度提到「民眾黨之母」的稱號，「我承受不起」。

蔡壁如說，她在意的是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義，畢竟民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則，如果黨內選舉被外界質疑缺乏公正，質疑如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義DNA的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信我們能在更大的舞台上實踐這些價值？

蔡壁如更長文指出，「對於任何批評，我虛心接受。」呼籲黨員應以忠誠與奉獻，檢驗真正的「傳人」，蔡壁如並說，「若論對創黨主席柯文哲醫師的忠誠，我自信無人出其右。疾風知勁草，板蕩識忠臣，我蔡壁如在民眾黨需要拓展基盤之際，我選擇蹲點台中海線，扎根基層，深耕地方；當黨遭遇司法壓力與政治迫害時，我毫無退縮，一路堅守。」

蔡反駁外界對她的攻擊，表示黨內選舉不僅是在檢驗參選人的政治能力，更是在檢驗我們民眾黨能否秉持公平、公正的原則運作，「作為候選人，我相信一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義」，唯有走正道才能行遠路，民眾黨也才能真正成為台灣社會的改革與進步的力量。

民眾黨主席補選面臨由黃國昌和蔡壁如對決，蔡壁如兩天內在臉書連發3文，說明自己與柯文哲的30年淵源；籲全黨開大門、走大路」。圖／翻攝自蔡壁如臉書
民眾黨主席補選面臨由黃國昌和蔡壁如對決，蔡壁如兩天內在臉書連發3文，說明自己與柯文哲的30年淵源；籲全黨開大門、走大路」。圖／翻攝自蔡壁如臉書

台灣民眾黨 蔡壁如 黃國昌

延伸閱讀

影／民眾黨選黨魁…蔡壁如「拒親痛仇快」 江和樹開酸：演戲

民眾黨主席補選連署蔡壁如、黃國昌差距大 他籲靜待選舉結果

【重磅快評】血滴子PK戰神 誰是柯文哲接班人？

蔡壁如現身中央黨部碰黃國昌 有意請教兩年條款想法

相關新聞

主席補選之爭…蔡壁如兩天連發3文：民眾黨之母 我承受不起

民眾黨主席補選將面臨由黃國昌和蔡壁如對決，黨員日前連署出現黃國昌大幅領先蔡壁如的局面，蔡壁如面對黨內不公平對待，昨天先在...

韓國瑜訪美返台 臉書烙英文自嘲：有沒有看出英文有進步

立法院長韓國瑜日前率跨黨派慶賀團赴美祝賀川普總統就職，今天清晨回到台灣，抵達桃園國際機場時，韓國瑜下機僅表示「新年快樂，...

要窮人掏錢補貼富人用電 台電還記得「穩定供電」初衷？

3年來國庫增資台電2500億元、補貼500億元，政府花了3000億元仍難填台電財務虧損，這次爭取2筆共2000億元補貼，立法院不再予取予求，其中2025年補貼1000億元部分確定沒了，2024年追加預算補貼1000億元，目前立院議事錄顯示「協商後再行處理」，後續發展尚不明朗。 台電認為財務之所以虧損，都是為了穩定民生物價，燃料成本上漲多由台電吸收，形同台電在補貼民眾用電。如果真的是「台電補貼民眾用電」，那麼為何台電連續3年共4次調漲電價？又為何還要再跟國庫拿2000億元補貼？

註冊「壯世代」挨批 吳春城：不接政府標案、商標無償公益使用

民眾黨立委吳春城積極推「壯世代促進法」完成三讀，卻爆早將「壯世代」三字註冊商標，被質疑圖利。吳春城今發聲明表示「壯世代教...

民進黨苗栗縣議員陳光軒酒駕遭停權3年 將向中央提申訴

民進黨苗栗縣議員陳光軒去年8月22日因酒駕被依公共危險罪嫌送辦，民進黨苗栗縣黨部今天發布新聞，公布他被停權3年，下屆議員...

陳玉珍赴陸賀新春…吳思瑤：我的天啊 不演了

福建省台辦昨日在廈門市海滄區金沙書院舉辦「兩岸同胞共迎新春活動」，中國大陸國台辦主任宋濤親自出席主持，金門立委陳玉珍、金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。