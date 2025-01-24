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註冊「壯世代」挨批 吳春城：不接政府標案、商標無償公益使用

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委吳春城積極推「壯世代促進法」完成三讀，卻爆早將「壯世代」三字註冊商標。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城積極推「壯世代促進法」完成三讀，卻爆早將「壯世代」三字註冊商標。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城積極推「壯世代促進法」完成三讀，卻爆早將「壯世代」三字註冊商標，被質疑圖利。吳春城今發聲明表示「壯世代教科文協會不參與中央政府及所屬機關標案」、「壯世代社會企業的商標願提供公益用途無償使用」。他強調，申請商標是為了確保「壯世代」理念能被正確傳播。

吳春城表示，外界對於「壯世代」的許多批評與指教，因為他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有，這幾天他與兩個權責單位情商，由他代為發表聲明。推動「壯世代」的初衷是源於對台灣人口老化危機的憂慮，幫助重新審視自己的價值與潛力，不再被年齡束縛。

吳春城說，2023年他與民眾黨前主席柯文哲交流，非常認同「壯世代」理念，邀請擔任民眾黨不分區立委，將這一理念納入政黨政策。進入立法院後，成立了跨黨派的「壯促會」，邀請各黨立委和學者參與，透過協商推動「壯促法」，最終成功讓此法案在三黨一致支持下三讀通過。

至於「壯世代」商標註冊，吳春城解釋，外界認為有圖利之嫌，但他申請商標的初衷是為了確保「壯世代」這一理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用，「例如，我無法接受有人濫用壯世代之名於不正當場所。此舉純屬公益考量，過去並未收取任何費用，也與個人利益無關。同時也經商標擁有企業同意，未來商標將提供公益用途無償使用。」

吳春城解釋凍結預算真相，他說，這些提案的目的是促使行政機關更加重視「壯促法」的執行，並非刪減預算，深信政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式。凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。

吳春城強調，希望透過以上兩項具體承諾，化解外界質疑，同時排除「壯世代」相關政策推動時不必要的阻力，未來若有任何質疑或建議，他都願意以真誠態度傾聽與回應，感謝大家的關心與監督，他將偕同更多關心壯世代的委員，持續嚴格督促，落實「壯世代 壯台灣」目標。

吳春城 商標 民眾黨

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