慶賀團返國 江啟臣：期待台美雙邊有更多實質進展

立法院長韓國瑜日前率團訪美慶賀美國總統川普就職，結束行程今天返抵國門。立法院副院長江啟臣一早到桃園機場迎接韓國瑜和立委順利歸國，他隨後透過臉書發文，期待台美雙邊在經貿、安全及台灣國際參與等領域的合作，有更多實質進展。

江啟臣表示，感謝韓國瑜與跨黨派立委代表中華民國，前往美國祝賀第60屆美國總統就職，並與許多政要會晤推動國會外交，共同為台美友好關係努力。也與在美國的僑胞朋友見面，行程相當緊湊。

江啟臣指出，台美是重要的夥伴與盟友，相信透過此行將更深化雙邊關係，期待雙邊在經貿、安全及台灣國際參與等領域的合作有更多實質進展。感謝韓國瑜與代表團的付出，也期待未來持續攜手讓台灣站得更穩、走得更遠。

部分參加慶賀團的立委，今天也分享此行心得。國民黨立委葛如鈞說，此行收穫滿滿，首先一定要感謝外交人員。

葛如鈞表示，此行在訪問期間，不僅在國會拜會行程拜訪許多重量級參眾議員，也走訪智庫，得到非常多訊息與想法，可以帶回台灣討論，深化台美友誼。