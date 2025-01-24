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民進黨苗栗縣議員陳光軒酒駕遭停權3年 將向中央提申訴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨籍苗栗縣議員陳光軒因酒駕被縣黨部評議委員會決議停權3年，他將向中評會提出申訴。圖／取自陳光軒臉書
民進黨籍苗栗縣議員陳光軒因酒駕被縣黨部評議委員會決議停權3年，他將向中評會提出申訴。圖／取自陳光軒臉書

民進黨苗栗縣議員陳光軒去年8月22日因酒駕被依公共危險罪嫌送辦，民進黨苗栗縣黨部今天發布新聞，公布他被停權3年，下屆議員選舉可能無法再以民進黨籍身分參選；陳光軒上午回應表示，他已向中評會提出申訴請求說明。

民進黨縣黨部指出， 陳光軒議員去年8月22日凌晨駕車在頭份市不慎追撞前車，經警方到場發現酒測值超標，被依公共危險罪移送檢方偵辦，法院判決處有期徒刑4個月，得易科罰金。判決書並揭露他之前就已有1次酒駕緩起訴處分紀錄，可說是一犯再犯。

縣黨部表示，基於民進黨對「酒駕零容忍」的原則，依過往案例，陳光軒應被開除黨籍，但鑒於他多年來對民進黨及苗栗地方的民主發展有重大貢獻，案發後積極檢討與改善態度良好，縣黨部第20屆第7次評議委員會決議對陳光軒停權3年，以示警惕，也期望黨內公職人員以此為戒，落實喝酒不開車，開車不喝酒，共同維護交通安全。

陳光軒表示，當天與他車發生擦撞，是他主動請警方到場處理，前一晚餐會他喝的是烈酒，雖然不到11點就離開餐會，沒想到體內仍有酒精濃度殘留，酒測值達每公升0.32毫克，如果他知道這情況，大可與對方私了，直接賠償對方的車損，也不需找警方到場處理，這件事還是他自己在臉書上PO文讓大家知曉。

他表示，他將向中評會提出申訴，未來如果繼續參選議員，還是希望以黨員身分參選，但目前言之過早，他已擔任3屆議員，未來或許有其他的生涯規畫，並不會戀棧那個職位；至於先前的酒駕事件是發生在從政之前。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨 議員 酒駕

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