賴總統指警打詐不力 「森林與雄獅」故事引基層警共鳴

賴清德總統日前出席警政署署務會報說重話，批評員警打詐不力，不僅基層員警組成的警工在臉書貼文要求總統道歉，網路一篇「詐欺森林與無能的雄獅」暗喻的故事，引發基層共鳴，有網友回應，「難道打詐國家隊只剩警察？」。

賴清德總統1月20日出席警政署今年首次署務會報，要求加強打擊詐欺。他表示，每年破獲詐欺案件數占發生件數百分之1點多，破獲金額占財損不到十分之一，且屢傳國人赴緬甸、柬埔寨被抓，內政部及警政署務必提出對策。

賴總統一席話，有基層員警不埋單，在臉書「靠北Police」以「詐欺森林與無能的雄獅」的寓言故事，暗喻警察打詐不力的癥結點及無力感，貼文中將詐欺集團比喻為「狡猾的狐狸」，被詐欺的受害者則為「其他動物」，被拐去緬甸或柬埔寨則為「無辜的小動物」。

文中指，狐狸每天設下成百上千的陷阱，欺騙其他動物，甚至拐走無辜小動物的遙遠的叢林，過著暗無天日的生活，讓森林中的居民痛苦不堪，卻無力改變。

故事中指出，森林之王的雄獅召集警隊開會，身披華麗金毛，站在高高石台上，指「每天有500隻動物遭欺騙，但破案率不到1.3%，這樣的成績說不過去」。

雄獅說，「不僅如此，每天森林的居民被狐狸騙走4到6億的財物，一年損失高達1825億，但你們追回的財物卻只有144億，不到十分之一！」彷彿所有的責任都在警隊身上。

故事提及警隊動物聽到雄獅的一席話，無奈指：「工作越來越多，人手卻越來越少，我們不是不想辦案，而是資源和時間早就被壓榨光了」。

結尾並註明故事的寓意為當領導者無能，將責任推給基層，真正為社會付出的執法人員只能在困境中苦苦掙扎。指責無法取代實質的支持，空談只會加深基層的悲哀與無力感。

寓言故事引發基層員警共鳴，獲逾1700人按讚，不少網友留言回應；有網友認為，「我們政府成立的國家打詐隊呢？依舊只剩警察在做了，金管會不檢討銀行攔阻失敗，反而警察局檢討派出所沒有落實跟銀行聯繫導致銀行攔阻失敗」。

有網友則批評「警察最好背鍋，各機關都可把不想做的、難搞的都給警察做」、「其他機關的不作為，甚至是與詐騙集團掛勾都不講，卻來批評工作時間最長、做最多事的人」、「坐著的人，不知道站著人的腰疼」。

有網友則質疑，「打詐的數位部灑200億，結果呢」、「鍋就是要你警察背」、「打詐國家隊只剩警察？」。

高雄資深刑事警官指出，刑事人員每天一上班抽屜打開９成都是詐欺公文，每天都被公文綁住，無暇辦案；調閱車手行蹤，監視器妥善率又不足，追查到最後IP位置都在境外，電信、帳戶、金流都不是警察能管，源頭無法阻止，警察也只能抓車手，上級卻一直怪警察破獲率低。

警界人士指出，以車手提領最多的金融機構來說，土法煉鋼就是定點守候，就算警力全都灑下去，人力不足連土法煉鋼都沒辦法，不可能24小時守候，改用巡簽方式，運氣好的堵到一個、兩個車手，難怪被外界取笑「警察只會抓車手」。