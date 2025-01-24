率團訪美「與川普距離僅25公尺」 韓國瑜：有見川普政府官員

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團廿二日上午與川普政府負責亞洲事務的官員見面，今天清晨返抵台灣。韓國瑜表示，此次參加川普就職典禮，有僑胞為代表團捏一把冷汗，深怕最後鎩羽而歸，可能連入場的資格也沒有，沒想到爆出大紅盤。

賴清德總統指派韓國瑜率跨黨派代表團參加川普就職典禮；代表團廿二日上午分別拜訪華府智庫威爾遜中心和傳統基金會。外界預期代表團廿二日上午會與美國在台協會（ＡＩＴ）會面，不過韓國瑜說明，代表團並未與ＡＩＴ見面，而是與川普政府主管亞洲事務和台美關係的官員會面，不過基於台美默契，不便揭露姓名。

媒體詢問代表團見到的是代理官員，還是川普提名的官員？韓國瑜沒有回答，只說已向美國承諾不會公布會面細節，但同意是新政府新官員。

民進黨立委王定宇說，ＡＩＴ正在過渡期，舊的人去職、新的人還沒任命，這樣的行程安排很合理；ＡＩＴ主席羅森伯格屬於拜登政府任命，代表團尊重川普政府，這次見的是政府部門官員。

韓國瑜再度對我駐美代表處表達肯定和感謝；韓國瑜表示，這次不光是代表團立委可以進到華府第一資本體育館觀禮，他與駐美代表俞大㵢也能夠進到國會大廈遊客中心的解放廳觀禮，甚至川普結束就職演說，還到解放廳再發表談話。他與俞大㵢當時只與川普距離廿五公尺。

韓國瑜認為，此次行程獲得空前成功，有非常好的成果，與美方的互動聚焦台美關係、台灣安全和台美之間在科技、商業等議題上的交流與突破。

王定宇認為，前駐美代表蕭美琴於二○二一年的總統就職典禮，曾受邀在外國使節區觀禮，這次不但俞大㵢被邀請到使節區觀禮，還加上代表團團長，規格更高。

國民黨立委柯志恩則說，除了待遇升級，代表團這次不管對美方參、眾議員，還是面對智庫，三黨立委都口徑一致，也不斷向美方表示希望能解決台美雙重課稅的問題，盼聲音能被美方聽見。