聽新聞
0:00 / 0:00

未扣押涉斷纜陸船 海委會挨轟卸責

聯合報／ 記者黃婉婷王勇超／連線報導

陸籍權宜輪「順興三九」三日涉拖斷基隆港外海底電纜，卻未扣船入港調查引發爭議。相關單位一度將矛頭指向航港局「拒絕入港」，但據透露，海巡署當下不僅未登船檢查、扣押船隻，也未申請進港，海委會主委管碧玲卻向行政院聲稱有回報，後又自行決定將放行；管則駁斥非事實，強調海巡都有盡責。

儘管數位發展部已指出，近期台馬兩條海纜都屬「自然劣化」，但「順興三九」七名船員皆為中國籍，船東屬香港籍，我認為貨輪行跡詭異，在海纜地帶徘徊，遭疑是中國升級版「灰色侵擾」，由於此案涉及國安事件，為何船隻最終遭放行，就連立委也不解。

一名政院官員私下指出，海巡署三日下午五時許，曾去電詢問航港局船舶進港程序，航港局當時表明，若要扣船會全力配合，靠港衍生費用可向當事船隻求償，假設是一般船舶進出港程序，則需委託船務代理申請。

官員質疑，航港局當時只是說明不同狀況的入港程序，竟被海巡署當作「拒絕」入港，事後也未與航港局聯繫，四日便聲稱考量海象狀況與船舶安全，自行決定讓貨輪離開，讓相關單位相當不解。

據悉，事發當下管碧玲對內向行政院長卓榮泰報告時，也稱都有做好回報。該名官員批評，海巡署沒有登船檢、沒有扣押船隻、沒有申請入港，卻對外說什麼都有做，企圖把責任推給其他單位，相當離譜，「難道海委會只會爭功諉過？」

對此，管碧玲嚴正駁斥，一切並非事實。管碧玲說，海巡署同仁在海上搏命登檢，不會退卻，四日早上還努力企圖登檢，因風浪而不可得。海巡有盡責。

管碧玲表示，斷纜事件，近五年從一年兩位數的次數發展到去年四案，海巡署與相關部會有發展執法程序應處。本案相關部會依循過去執法程序處理，該船持續到隔天無法進港，「其中過程我給予理解」。

卓榮泰 數位發展部 海委會 海巡署 管碧玲 航港局

延伸閱讀

幕後／陸船涉拖斷海纜海巡沒登檢沒扣船 海巡署卻稱有回報

海委會新年3大施政主軸 持續打造安全永續海洋

影／藍白聯手刪939億總預算 卓榮泰與陳玉珍金門交鋒

管碧玲：媒宣經費恐遭全刪 憂海洋的聲音被封存

相關新聞

黃彥男金門視察 跑馬拉松惹議

藍白大刪年中央政府總預算，數位發展部成為被檢討的首要目標；數發部長黃彥男稱「就像跟詐騙集團舉手投降」；加上今年以來台灣、...

率團訪美「與川普距離僅25公尺」 韓國瑜：有見川普政府官員

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團廿二日上午與川普政府負責亞洲事務的官員見面，今天清晨返抵台灣。韓國瑜表示，此次參加川普就職...

未扣押涉斷纜陸船 海委會挨轟卸責

陸籍權宜輪「順興三九」三日涉拖斷基隆港外海底電纜，卻未扣船入港調查引發爭議。相關單位一度將矛頭指向航港局「拒絕入港」，但...

遭指推壯促法未利益迴避 吳春城：抹黑編故事

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但近來遭質疑成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避。吳春城今天回應，擔任立委後就...

四叉貓爆料欠稅9年 立委林思銘嗆違反個資…是前助理欠燃料費

網紅「四叉貓」劉宇爆料，國民黨立委林思銘以「區間測速失準」為由，凍結交通部5千萬預算，卻被抓包大量違規，還欠稅9年，質疑...

影／民眾黨選黨魁…蔡壁如「拒親痛仇快」 江和樹開酸：演戲

民眾黨主席補選將由黃國昌和蔡壁如對決，黨員昨連署，黃國昌大幅領先蔡壁如，蔡壁如今發文談黨主席特質之一為「拒親痛仇快」；對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。