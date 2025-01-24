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黃彥男金門視察 跑馬拉松惹議
藍白大刪年中央政府總預算，數位發展部成為被檢討的首要目標；數發部長黃彥男稱「就像跟詐騙集團舉手投降」；加上今年以來台灣、馬祖間的「台馬海纜」兩條皆斷，數發部特別召開記者會說明，說相關預算被砍，可能會影響後續設備建置。不過，就在立法院預算審議緊鑼密鼓期間，黃彥男卻在十七日率數發部官員前往金門視察，結束後，一行人還特別「多留兩天」參加金門馬拉松。是否公器私用，已引發爭議和立委關切。
上周五，就在預算協商最後階段，且「台馬三號」斷纜後二天，黃彥男忽然率多位數發部官員到外島視察。不過並不是海纜剛剛斷裂的馬祖，而是金門縣政府。黃彥男一行人在十七日下午抵達金門縣政府，拜會縣長陳福海，同行的還有數發部主任秘書胡貝蒂、韌性司副司長吳銘仁、數位展業署政風室主任陳煌興，以及數發部專案主任彭培寧、專案規劃師周宇芸等人，聲勢浩大。
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