四叉貓爆料欠稅9年 立委林思銘嗆違反個資…是前助理欠燃料費

網紅「四叉貓」劉宇爆料，國民黨立委林思銘以「區間測速失準」為由，凍結交通部5千萬預算，卻被抓包大量違規，還欠稅9年，質疑簽署提案表是否想自肥？竹縣議員歐陽更指林思銘交通違規300筆。林思銘今天回應所欠的是汽車燃料費，實際使用者是彭姓前助理。交通違規部分，他長期在地方奔走，助理駕駛或公務車若有違規，都依法繳納違規罰單。

林思銘在臉書上澄清，四叉貓、民進黨籍縣議員歐陽霆，以及時代力量黨主席王婉諭是不實指控，他向監理所查證後，實際上所欠費的是汽車燃料費，實際使用者是擔任議員期間彭姓助理，該助理在2017年被解職，而使用的車輛因彭姓助理離職後拒不過戶，該車被註銷，經監理站知悉後，向彭姓助理催討，他本人從未收到催繳通知書。

林思銘說，四叉貓未經查證，刻意抹黑、造謠欠稅，還以「間接方式」利用google的庫存頁面所留存的個人資訊，加以散佈他的個資，致使知悉民眾未經他同意及授權，逕自盜用身分證字號進入公務系統查詢，甚至冒用身分設置假的臉書帳號，欺騙民眾。

林思銘批評，連立委個資都能輕易地取得後被盜用，難道數發部不用監督，並且應該有所作為，難怪現在的個資外洩情況如此嚴重。

針對新竹縣議員歐陽霆指出林思銘交通違規300筆，林思銘說，此舉已經違反個資法，他擔任公職已33年，在地方行程奔走、服務選民數以萬計，助理駕駛或公務車若有違規，他虛心接受批評指教且概括承受，均依法繳納違規罰單。但歐陽霆查出來的車籍資料，管轄單位卻是屏東區監理所，林思銘強調「戶籍從未離開過新竹縣，是否又將別人的個資惡意散播了」

針對時代力量主席王婉諭的指控，林思銘回應，在野黨基於監督的立場對預算提案刪減、凍結，乃在野黨監督政府的天職，她在擔任時代力量立委期間，所提出對政府各部會的刪減、凍結案件，數量也非常多，現在為了急著表現，批評在野黨，真的是雙標無極限。

林思銘強調，他只有新竹鄉親，其他空降來我們地方的人，心中只有滿滿仇恨及惡意政治操作，只為謀取政治利益。他為地方爭取70億建設經費，服務案件超過8000多次，也獲得公督盟評鑑為優秀立委。