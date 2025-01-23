遭指推壯促法未利益迴避 吳春城：抹黑編故事

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但近來遭質疑成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避。吳春城今天回應，擔任立委後就沒參與政府標案，他也沒跟任何人收取一毛專利費，外界說法是抹黑編故事。

時代力量黨主席王婉諭昨天透過臉書表示，吳春城很認真推動壯世代議題，從「公關公司大老」變成「壯世代倡議家」，除了把相關商標全都註冊下來之外，前陣子還促使立法院三讀通過壯世代政策與產業發展促進法。

王婉諭指出，壯促法其中一個關鍵，就是要求政府應寬列「壯世代」事務預算，合理分配及運用，但後續就看到吳春城陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬元的預算凍結案，要求部會將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，並且研議提出具體的因應政策。

王婉諭提到，吳春城做為公關公司的創辦人，過去曾承接無數政治公關、行銷與遊說案件，就算吳春城就任立委後清空持股，但吳春城的太太、家人至今都還在戰國策集團掛名，並質疑其中有利益迴避問題，「這已經不是沒有旋轉門，根本就連門都拆下來了」。

面對質疑，吳春城今天下午受訪時回應，自從他擔任立委後，就沒有參與任何政府標案，外界所提及的嘉義市府標案是在3年前，而這案子也得許多獎，這與他擔任立委有什麼關係。

吳春城強調，推動壯促法是為了公益，是為翻轉台灣進入超高齡社會後，55歲以上族群被稱為老人和銀髮族，才要賦予新身分，壯世代是在民間廣為採納的概念。

談及註冊商標，吳春城則說明，他沒有跟任何人收取一毛專利費，申請專利是職志，是為防止有心人拿去做壞事，註冊商標才能予以限制。

吳春城表示，總預算審查後，民進黨的造謠產業全部出動，壯促法也受到波及，外界說法完全是抹黑和亂編故事，他也難以澄清，事件變成信者恆信、不信者恆不信。他強調，壯促法立法程序完整，且在立法院經3黨團無異議通過。