快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

遭指推壯促法未利益迴避 吳春城：抹黑編故事

中央社／ 台北23日電
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但近來遭質疑成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避。吳春城今天回應，擔任立委後就沒參與政府標案，他也沒跟任何人收取一毛專利費，外界說法是抹黑編故事。

時代力量黨主席王婉諭昨天透過臉書表示，吳春城很認真推動壯世代議題，從「公關公司大老」變成「壯世代倡議家」，除了把相關商標全都註冊下來之外，前陣子還促使立法院三讀通過壯世代政策與產業發展促進法。

王婉諭指出，壯促法其中一個關鍵，就是要求政府應寬列「壯世代」事務預算，合理分配及運用，但後續就看到吳春城陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬元的預算凍結案，要求部會將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，並且研議提出具體的因應政策。

王婉諭提到，吳春城做為公關公司的創辦人，過去曾承接無數政治公關、行銷與遊說案件，就算吳春城就任立委後清空持股，但吳春城的太太、家人至今都還在戰國策集團掛名，並質疑其中有利益迴避問題，「這已經不是沒有旋轉門，根本就連門都拆下來了」。

面對質疑，吳春城今天下午受訪時回應，自從他擔任立委後，就沒有參與任何政府標案，外界所提及的嘉義市府標案是在3年前，而這案子也得許多獎，這與他擔任立委有什麼關係。

吳春城強調，推動壯促法是為了公益，是為翻轉台灣進入超高齡社會後，55歲以上族群被稱為老人和銀髮族，才要賦予新身分，壯世代是在民間廣為採納的概念。

談及註冊商標，吳春城則說明，他沒有跟任何人收取一毛專利費，申請專利是職志，是為防止有心人拿去做壞事，註冊商標才能予以限制。

吳春城表示，總預算審查後，民進黨的造謠產業全部出動，壯促法也受到波及，外界說法完全是抹黑和亂編故事，他也難以澄清，事件變成信者恆信、不信者恆不信。他強調，壯促法立法程序完整，且在立法院經3黨團無異議通過。

吳春城 專利 王婉諭

延伸閱讀

王婉諭質疑吳春城「壯世代」用意 家人掛名公司踩紅線

綠委指利用「壯世代」杯葛總預算 吳春城：從未以職權牟利

立院夜審預算案爆發衝突 吳春城找吳沛憶拍桌理論

批王婉諭惡人先告狀 王鴻薇：連自己人都看不下去

相關新聞

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，本屆立法院第二會期21日休會。台灣議題研究中心（TPOC）公布過去一個月全國1...

賴總統宣布台灣減碳新目標 2032年減32%、2035減38%

總統府國家氣候變遷對策委員會第三次會議今天登場，召集人賴清德總統宣布台灣2032、2035年的減碳新目標，他指出，今天的...

新國會朝野攻防不斷 林沛祥吃藥苦撐到休會才動刀

新國會成立以來朝野攻防不斷，藍綠黨團幾乎周周甲級動員，讓肩膀受傷的國民黨立委林沛祥無法抽空動手術，忍到休會後才緊急就醫。...

遭指推壯促法未利益迴避 吳春城：抹黑編故事

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但近來遭質疑成立協會接標案、註冊專利等行為，沒有利益迴避。吳春城今天回應，擔任立委後就...

恐淪為口號？賴清德宣布「減碳新目標」 環境部：不是達不到

賴清德總統今宣布，台灣2032、2035年的減碳新目標，分別為32％正負2個百分比、38％正負2個百分比，遭學者質疑恐淪...

四叉貓爆料欠稅9年 立委林思銘嗆違反個資…是前助理欠燃料費

網紅「四叉貓」劉宇爆料，國民黨立委林思銘以「區間測速失準」為由，凍結交通部5千萬預算，卻被抓包大量違規，還欠稅9年，質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。