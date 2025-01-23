影／民眾黨選黨魁…蔡壁如「拒親痛仇快」 江和樹開酸：演戲

民眾黨主席補選將由黃國昌和蔡壁如對決，黨員昨連署，黃國昌大幅領先蔡壁如，蔡壁如今發文談黨主席特質之一為「拒親痛仇快」；對此，中央委員江和樹酸蔡「故意演戲給別人看」，現在被看笑話，才說不要「網內互打」。

蔡壁如今天在臉書發文表示，新任黨主席應具備三大特質，其中一個特質是「以團結為核心—拒絕親痛仇快」，認為民眾黨最不需要的，就是「親痛仇快」的分裂與內耗。

對此，江和樹表示，蔡居然說「親痛仇快」，蔡故意要演戲給別人看，現在讓人看笑話，才說不要「網內互打」；不要忘記了，蔡曾經說過要支持黃國昌，黃願意挺身而出，黨內民意也是支持他的。

江和樹喊話，碧如姐請你想一下，為何你在民眾黨這麼久了，支持度變這樣？台灣民眾黨並沒有系統票，為何黃國昌才來1年多，就受到大家的認同，那是因為在黨最辛苦的時候他願意站出來。

江和樹指出，柯文哲面對司法時，誰第一時間在現場？誰第一時間在處理被罵的事情？也只有黃國昌！他反問蔡壁如「請問你人在哪裡？你人在哪裡？」

江和樹表示，黨員、支持者會支持黃國昌的原因，就是這麼簡單，我們不像其他兩黨有派系，跟大老說一說就好了，今天支持我們的人，不代表明天會支持，因為你違背民意就改變了，這就是台灣民眾黨存在的價值。