【重磅快評】總統羞辱警察，民進黨執政下的警察宿命

警政署114年第1次署務會報，原本特別配合賴清德總統行程安排在20日舉行，希望總統為警察同仁加油打氣，未料總統花很長時間檢討打詐不力，要求警政署提出對策。而總統的重話也引發基層警察不滿，要求賴總統對羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。

內政部打詐儀錶板詳列每月詐騙統計和打詐成效，但賴總統直接指出，每年詐騙案件逾18萬件，破獲2430件，僅百分之一點多；查扣不法所得144億元，也不到總財損十分之一；還屢傳國人赴緬甸、柬埔寨被抓遭不人道對待。賴清德當場點名台下內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」。

蔡政府時期組建的「打詐國家隊」，早已被檢察官認證是「國家級詐騙」。詐騙愈打愈旺，民眾無不咬牙切齒，相關部會仍然搶功第一；因此，賴清德談詐騙，戳破打詐數字背後的真相與盲點，雖然打臉內政部和警政署，卻能得到廣大民意的共鳴。

然而，賴清德的重話，也等於是公開狠刮警察的鬍子。警政署特別安排的署務會報，沒想到溫馨加油打氣變成嚴肅檢討打詐；警政署討拍不成，反被打臉。

問題是，打詐不只是警察的事，打詐廣泛涉及許多部會，警察幾乎是處在打詐最末端位置。「打詐國家隊」也是由行政院領軍，帶領內政部、數位部、NCC、金管會和法務部等多個權責部會組成；檢察官並曾揪出金管會、NCC和數位部等打詐「三大戰犯」。源頭不治、打詐不力，賴清德為何要警察單獨扛責？

這就是基層警察感到不平的原因。由基層警員組成的台灣警察工作權益推動協會就認為，賴清德在署務會報的發言是對全台灣警察人員的公開羞辱；因為詐欺犯罪不完全是警察的責任，總統做出如此對犯罪預防的常識無知、對基層狀況無知，並詆毀警察人員辛勞的發言，總統應該道歉、必須道歉。

警界出身的新北市長侯友宜今天也聲援警察。侯友宜表示，源頭管理才是重點，打詐不單是基層警察的責任；若源頭管理好，詐騙案能下降三分之二以上，可減輕基層壓力，提高警方打擊犯罪能量。他點名數位部、法務部、電信單位、NCC等單位，之前聲稱成立打詐國家隊，結果現在愈打損失金額愈大。

賴清德也提到打擊跨境犯罪，並指國人屢被詐騙至緬甸或柬埔寨等地。其實民眾最近才在媒體上看到中緬泰寮越聯合打詐，逮捕7萬多名電詐嫌犯，這才叫做「打詐」！而賴清德卻還只在叫行政院相關單位研擬對策應處。但兩岸關係緊張，警察想打擊跨境犯罪也跨不出去，這該怪警察，或怪民進黨政府？

許多員警不平的是，詐騙鏈中最重要的電信、帳戶、金流等，警察都管不到，賴清德不敢提金管會和數位部，卻單獨指責警察，實在沒道理。

連總統都在羞辱警察，再看看年改，很難說民進黨到底有多討厭警消公教？不過，杮子挑軟的吃，在民進黨執政下，這恐怕是警察的宿命。