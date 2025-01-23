海纜斷裂延燒數發部長金門跑馬惹爭議 縣府：公務行程

在立法院審議2025年度中央政府總預算期間，數位發展部成為部分立委質疑的焦點，部長黃彥男於1月17日至19日率團前往金門考察，卻未選擇近期備受關注的海纜頻繁斷裂地區馬祖，此舉引發討論。據了解，黃彥男此次是應縣政府之邀，主要是考察數位環境的硬體與應用發展，同時參與金門馬拉松活動，行程屬公務性質，但低調未公開。

黃彥男於17日下午4時許抵達金門縣政府，拜會縣長陳福海，雙方就金門數位環境的硬體建設與應用規劃深入交流。黃表示，金門在地理位置與發展潛力上具有獨特優勢，數發部會持續關注離島的數位需求，特別是在基礎建設與通訊安全上提供支持。

會談中，黃提到外島海纜安全問題，強調近年來海纜多次斷裂的風險，數發部已為金門配置衛星資源，以加強離島通訊穩定性。陳福海則提出「金門數位通」計畫，期望整合交通、支付與公共服務，打造智慧便民應用，並爭取中央經費挹注，以推動金門成為數位發展的示範區。

黃彥男此行格外低調，原本縣府有安排他主持金門馬拉松鳴槍儀式及歡迎晚宴均被婉拒。他僅以私人行程參與賽事相關活動，展現學者風範與親民形象，讓地方官員留下深刻印象。據了解，黃還要求參觀金門酒廠時，縣府人員無需陪同，展現低調態度。

據了解，黃彥男對金門舉辦大型活動時的數位基礎建設應用情況頗感興趣。他認為，馬拉松等賽事涉及大量人流與即時數據傳輸，是檢視網路覆蓋與基礎建設效能的重要機會。此行他也與數發部同仁及跑友組成的22人團隊一起參與賽事周邊活動，並於次日與跑友參觀金門景點，包括水頭、小金門、翟山坑道與金門國家公園，深入體驗當地文化與歷史。