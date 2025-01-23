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GCTF毒品防制營落幕 AIT：強化與台合作關係

中央社／ 台北23日電

全球合作暨訓練架構（GCTF）「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營今天落幕，美國在台協會表示，本次GCTF研習營充分發揮GCTF夥伴與參與者的強項與專業，為印太地區乃至於世界各地的國家建構相關能力，同時強化台灣的多邊合作關係。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，GCTF「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營於21日至23日登場，315名專家學者，包括來自37個國家的60名國際與會者齊聚台北，商討強化國際合作以打擊毒品販運問題並分享最佳實務經驗，主題包括暗網毒品犯罪查緝實務、新興毒品鑑識工作實務、查扣毒品犯罪不法所得的困境與挑戰、組織犯罪相關的金流溯源，以及如何強化國際合作以打擊毒品販運。

AIT進一步指出，新興毒品日益氾濫，罪犯隱匿不法所得的手段推陳出新，為了應對此雙重挑戰，執法機構越來越注重國際合作以及與夥伴單位的技術交流。本次GCTF研習營充分發揮台灣以及其他GCTF夥伴與參與者的強項與專業，為印太地區乃至於世界各地的國家建構相關能力，同時強化台灣的多邊合作關係。

AIT處長谷立言（Raymond Greene）於開幕致詞表示，毒品濫用的問題危及世界上的每一個地區，各地的執法單位勢必得協調合作，針對國際犯罪組織展開行動；他並強調，本次GCTF研習營的目標是強化國際上針對毒品防制的合作機制，並推動全球打擊毒品犯罪的努力。

AIT說明，本次研習營由GCTF的5個正式夥伴，包括美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處與台灣法務部調查局合作舉辦，前兩天為專題研討，最後一天則為實地參訪。

AIT指出，在這場為期3天的活動中，來自多國的專家齊聚一堂，其中包括美國司法部、緝毒署、美國紐約南區聯邦助理檢察官及美國國土安全部國土安全調查署的官員，以及來自非營利組織的專業人士，彼此分享針對加密貨幣交易和暗網活動的先進分析與調查技巧，致力瓦解支撐毒品生產和販運的金融網路。

今年GCTF邁向第10年，根據外交部日前新聞稿，外交部長林佳龍於21日開幕致詞時表示，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

AIT 毒品 美國在台協會

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