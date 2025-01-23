2035年減碳38±2% 學者4建議避免NDC3.0淪為口號

賴清德總統今宣布台灣2032、2035年的減碳新目標，相較基準年2005年，分別將減量32％正負2個百分比、38％正負2個百分比。學者指出，2025年減量10％已希望渺茫，若要說服國人2035年能減量38±2%，不讓新國家自訂貢獻（NDC3.0）淪為口號，需提出更可行方案，並建議制定「2050國家淨零轉型建設特別條例」、推動碳定價雙軌制等配套措施。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，賴清德總統在國家氣候變遷對策委員會上，宣布2032年減32%±2、2035年減38%±2的減碳新目標，並提出六大部門20項減碳旗艦計畫，加碼減碳力道，這項氣候新政，在美國總統川普再次宣布退出「巴黎氣候協定」，對全球因應氣候變遷進程造成重大衝擊之際，顯得別具意義。

但劉銘龍坦言，面對國內核能退場、再生能源發展緩慢以及用電需求持續增加的挑戰，2025年要達成第二期階段管制目標，較2005年減量10%，似乎希望渺茫。在此情況下，如何說服國人在未來的10年，2035年可以減量38±2%，以及確保新的國家自定貢獻（NDC3.0）不會流於口號式減碳，政府應提出更堅實可行的方案，讓社會各界認同「淨零排放」是國家當走必走之大道。

對此，劉銘龍建議政府應採行政策配套作為，第一，制定「2050國家淨零轉型建設特別條例」，8年投入兆元以上經費，推動國家氣候與能源轉型建設，包含零碳和低排放技術開發、氫能與先進能源、碳捕捉利用及封存(CCUS)、儲能技術與深度節能、數位建設、氣候融資，以及碳資產管理人才培育等。

第二、 推動碳定價雙軌制。碳定價是國家邁向淨零的重要政策工具，應借鑑歐盟實施總量管制及排放交易經驗，改採「碳定價雙軌制」，重新調整台灣碳定價實施路徑。

其中，碳排量達2.5萬噸以上電力業及鋼鐵、水泥、石化與電子業等高碳排產業，應改為實施「總量管制與排放交易」（ETS），才能增強減碳力道，並且與歐盟CBAM接軌。在未納入前述總量管制、但屬用電大戶的製造業、運輸業、住商服務業（教育、醫療與慈善事業可排除），其年溫室氣體排放量達1萬公噸CO2e以上者，採隨用電或燃料徵收碳費。

鑑於碳費徵收已實施，相關業者多已提出自主減量計畫，預估2030年可減少37百萬公噸CO2e，約相當於 2005年排放量的14%。此時高碳排業者若換軌，應將碳費減量責任轉移到ETS新制，也藉勢新制不再給予百分之百免費核配，而以2030年免費核配8成以下為目標，並逐步降低免費配額比例。

第三、 具體回應全球氣候治理共識，像是2030 年再生能源裝置容量增加至三倍；能源效率改善的年增率至兩倍；加速淘汰燃煤電廠，提出台灣的「去煤時間表」；加速零碳和低排放技術的發展，重新檢討我國能源配比。

第四、 將氣候外交納入NDC減量策略。外交部每年平均投入3億美元以上的援外經費，可透過雙邊或多邊合作，積極協助我國友邦提升氣候韌性，改善其生活品質並促進環境永續，不僅可以鞏固邦誼，還可依據巴黎協定第6.2條國際合作方法機制，將外交與氣候行動相結合，避免直接購買國際碳權「濫權充數」的風險，達到減量目標的同時，也實現更深遠的外交價值與環境效益。