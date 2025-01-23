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綠色和平：2035減碳要達標 籲落實3大能源轉型

中央社／ 台北23日電

總統賴清德今天公布2035年減碳目標。綠色和平呼籲，2032年後再生能源發電占比須超過50%，2035年前全面淘汰燃煤電廠，2025年起天然氣發電零成長、2030年起逐步降低占比，才能達成。

綠色和平發布新聞指出，上個月環境部提出2030年減碳目標時，電力排碳係數必須由0.494下降至0.319，估算約減少35%；綠色和平並推估，再生能源需要提升到40%，才有望達成。

綠色和平並說，若要達成賴總統今天公布的2032年、2035年的減碳目標，據其估算，電力排碳係數至少須低於0.25，並要做到以下3點能源轉型措施。

首先，2032年後再生能源發電占比必須超過50%。其次，2035年前全面淘汰燃煤電廠，降低最主要的溫室氣體排放來源。第3，承諾2025年起天然氣發電零成長，並於2030年起逐步降低天然氣占比。

環境部去年12月30日舉辦「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，部長彭啓明當時宣布，2030年減碳目標更新為28%加減2個百分點。

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議」，賴總統宣布，國家減碳新目標草案，分別是相較2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點。

再生能源 減碳 綠色

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