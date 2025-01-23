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副總統：電網韌性與設備更新 維持國家永續發展關鍵

中央社／ 台北23日電

農曆春節將至，副總統蕭美琴今天慰勉台電中央調度中心同仁，感謝大家過去一年的辛勞，也為春節期間執勤的工作人員加油打氣，並期許提升電網韌性與設備更新，維持國家永續發展。

副總統蕭美琴上午至台灣電力公司總管理處慰勉台電中央調度中心人員，副總統抵達台電公司總管理處辦公大樓後，首先聽取中央調度監林昭琦簡報，並頒發加菜金、福袋與禮品慰勞辛苦的台電同仁。

副總統致詞時表示，她奉總統指示，前來慰勉過年期間不打烊、服務人民的各位同仁，感謝大家過去一年的辛苦，也為春節期間還要努力工作的各位加油打氣。台電是許多基礎建設的重中之重，而且影響民生。

副總統指出，她記得2018年發生0206花蓮大地震時，家戶水電受到嚴重破壞，台電迅速從各縣市調度人員協助復原，這些經驗都讓台灣更具韌性、更有經驗，也更知道如何面對各式各樣突如其來的挑戰。

副總統提到，台灣的挑戰還有很多，包含總統提出的全社會防衛韌性中，電網韌性與設備更新等都是維持國家整體永續發展的關鍵領域。倘電網資安受到破壞，不僅會造成經濟龐大損失，更會影響民生用電的穩定，這都是其他國家的經驗，因此與國際間進行各種資安交流，建構更強大的防護能量至關重要。

副總統認為，除了人為破壞，台灣也受到天然災害、地震、颱風的影響。這幾年，台電在許多地方進行電線地下化工程，讓台灣在面對天然災害時更具韌性。後續還有許多要完成的事，她特別為大家加油。

副總統強調，農曆蛇年即將到來，希望百工百業用電「蛇麼都夠」，她也帶來「總統府紀念版乖乖」，祝福大家「蛇麼都順」、新春平安。

台電 春節 蛇年

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