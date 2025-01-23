積極減碳！賴總統宣誓2035自主減碳38％±2％

賴總統23日再度召開國家氣候變遷委員會，賴總統宣誓2032和2035年，會更加積極的減碳新目標，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。

賴總統致詞時提到，今日是第三次國家氣候變遷對策委員會，感謝各位顧問及委員，過去三個多月來，積極參與工作小組的討論，提供專業的建議，讓我們一起逐步凝聚共識、聚焦目標、推動政策的進展，新的一年，繼續攜手面對挑戰，讓台灣持續邁向永續發展，2025年才開始沒多久，美國加州洛杉磯就遭逢了嚴重的野火肆虐，可能成為美國史上損失最慘重的野火災難。

賴總統指出，世界氣象組織也宣布，2024年是有紀錄以來最熱的一年，全球平均氣溫首度超過工業化前水準1.5度C。2024年一整年，在全球也有多起高溫、乾旱、強降雨、風暴等天災發生。這些極端氣候事件，都不斷提醒我們，氣候變遷調適的緊迫性及必要性。因此，氣候公約呼籲各國，在今年COP30前，提出2035年的「國家自定貢獻」，也就是NDC3.0，加大、加快減碳步伐。

賴總統說，這幾年的氣候大會COP主辦國，像是：英國、阿拉伯聯合大公國、巴西等，以及日本、美國，都相繼提出新的減碳承諾。而世界各國下一輪NDC的更新，就在今年2月；因此預計從下個月起，就會有更多國家跟進。台灣能不能在全球的減碳浪潮中，站穩腳步；甚至跟上國際社會的步伐？而我們的答案，必須是肯定的。尤其，台灣的半導體產業在世界扮演重要角色，棒球我們也拿了第一，在很多領域，我們皆有不錯的表現。國際社會看待台灣，已經不是過去的台灣，我們有必要，更積極地善盡國際責任。

賴總統表示，環境部在上個月已經提出，第三期溫室氣體階段管制目標，更新並強化台灣2030年的NDC目標，從原先的相較2005年減量百分之24加減1，提升到百分之28加減2。此外，也要更新設定2032和2035年，更加積極的減碳新目標。因此，在今天的會議，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。

賴總統強調，要以2032年的目標，在國內積極行動；並且致力以2035年的目標，接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。這些目標，都是經過務實的盤點來設定。過去這段時間，由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，和各部會、專家學者密集開會、討論，先是檢視優化各部會，「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足。

賴總統說，行政院淨零小組再「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量。透過各部會「由下而上」的自主計畫，和行政院「由上而下」的宏觀角度，加總提出新的減碳目標。這是台灣NDC 3.0的Beta版，或許，有人會覺得太少，有人會覺得太多；但是，我們是負責任地盤點計畫，務實提出目標。而未來，政府也會依法，繼續和各界對話溝通、凝聚更大的共識，讓減碳計畫更加完備。

賴總統說，為了達到國家溫室氣體減量的目標，需要政府、企業、各級學校、民間力量的積極投入。除了各部會「由下而上」，繼續深化既有減碳計畫；行政院更要「由上而下」，列管推動減碳旗艦計畫，透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、以及社區驅動等六大創新支柱，扮演加速器，驅動食衣住行各方面的生活轉型。 此外，氣候變遷的教育也非常重要，必須從國家的層級，才能替整個社會建立、並提供積極淨零與調適的共識基礎。

此外，賴總統說也要請環境部與教育部，依據「氣候變遷因應法」，積極規劃、全面推動以永續發展為導向的氣候變遷教育，積極和年輕朋友對話，這是為國家增能，更為台灣的永續未來扎根。邁向淨零轉型，是我們與全球的「共同目標」，也是為了下個世代及永續台灣，所要擔負的「共同責任」，我們一定要結合各行各業及全體國人，來「共同行動」。

賴總統提到，各級政府都要開始和各界團體、組織，建立合作關係，從學校、社區、社群、傳媒等多元管道，進行廣泛且分眾的科普教育推廣及理念宣傳，提升全民對氣候變遷與淨零轉型的認知與共識，進一步引發行為的改變，落實低碳生活。

最後，他要再次感謝各位的投入與支持。我相信，在我們的共同努力下，一定能夠讓台灣，穩健務實地，邁向2050淨零排放的願景。謝謝大家！