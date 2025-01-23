賴總統宣布台灣減碳新目標 2032年減32%、2035減38%

總統府國家氣候變遷對策委員會第三次會議今天登場，召集人賴清德總統宣布台灣2032、2035年的減碳新目標，他指出，今天的會議，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。

賴總統致詞時表示，2025年才開始沒多久，美國加州洛杉磯就遭逢了嚴重的野火肆虐，可能成為美國史上損失最慘重的野火災難。

他指出，世界氣象組織也宣布，2024年是有紀錄以來最熱的一年，全球平均氣溫首度超過工業化前水準1.5度C。2024年一整年，在全球也有多起高溫、乾旱、強降雨、風暴等天災發生。這些極端氣候事件，都不斷提醒我們，氣候變遷調適的緊迫性及必要性。也因此，氣候公約呼籲各國，在今年COP30前，提出2035年的「國家自定貢獻」，也就是NDC3.0，加大、加快減碳步伐。

賴總統說，這幾年的氣候大會COP主辦國，像是英國、阿拉伯聯合大公國、巴西等，以及日本、美國，都相繼提出新的減碳承諾。而世界各國下一輪 NDC 的更新，就在今年2月；因此預計從下個月起，就會有更多國家跟進。

「我們也要問自己：台灣能不能在全球的減碳浪潮中，站穩腳步；甚至跟上國際社會的步伐？」賴總統說，「而我們的答案，必須是肯定的。」

賴總統說，尤其，台灣的半導體產業在世界扮演重要角色，棒球也拿了第一，在很多領域，皆有不錯的表現。國際社會看待台灣，已經不是過去的台灣，我們有必要，更積極地善盡國際責任。

他表示，因此，環境部在上個月已經提出，第三期溫室氣體階段管制目標，更新並強化台灣2030年的NDC目標，從原先的相較2005年減量百分之24加減1，提升到百分之28加減2。

賴總統說，在上次的會議，他提出，要更新設定2032和2035年，更加積極的減碳新目標。因此，在今天的會議，行政團隊提出了國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。

賴總統表示，我們要以2032年的目標，在國內積極行動；並且致力以2035年的目標，接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

賴總統說，過去這段時間，由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，和各部會、專家學者密集開會、討論，先是檢視優化各部會，「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足。於是，行政院淨零小組再「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量。透過各部會「由下而上」的自主計畫，和行政院「由上而下」的宏觀角度，加總提出新的減碳目標。

賴總統說，這是台灣NDC 3.0的Beta版，或許，有人會覺得太少，有人會覺得太多；但是，「我們是負責任地盤點計畫，務實提出目標」。而未來，政府也會依法，繼續和各界對話溝通、凝聚更大的共識，讓減碳計畫更加完備。