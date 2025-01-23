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最新立委聲量排行出爐 「韓國瑜好感度居冠」但聲量輸給這2人

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大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
本屆立法院第二會期結束，根據大數據統計，立法院長韓國瑜居好感度冠軍。圖／取自韓國瑜臉書
本屆立法院第二會期結束，根據大數據統計，立法院長韓國瑜居好感度冠軍。圖／取自韓國瑜臉書

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，本屆立法院第二會期21日休會。台灣議題研究中心（TPOC）公布過去一個月全國113名立委網路討論聲量前十名，民眾黨立院黨團總召黃國昌位居總聲量第一名，總聲量第二名為民進黨立院黨團總召柯建銘，總聲量第三名為立法院長韓國瑜。若以好感度排名，第一名為韓國瑜，第二名為國民黨立院黨團總召傅崐萁、民進黨立委王定宇，第三名為國民黨立委王鴻薇、陳玉珍。

TPOC表示，當前的政治氛圍中，各黨政治人物對於網路聲量的重視度也相對提高，即便這並不完全等同於「支持率」，但卻是衡量他們受關注程度、議題發動能力、影響力等重要指標。

TPOC透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，蒐集過去一個月全國113名立委網路討論聲量，並彙整出總聲量前十名及其好感度。第十名為王鴻薇10.1萬則（好感度0.53）。第九名為民進黨團幹事長吳思瑤11.8萬則（好感度0.5）。第八名為民進黨立委王義川12.3萬則（好感度0.37）。第七名為王定宇12.9萬則（好感度0.57）。第六名為傅崐萁21.1萬則（好感度0.57）。

第五名為陳玉珍21.2萬則（好感度0.53）。第四名為徐巧芯24.1萬則（好感度0.49）。第三名為韓國瑜38.4萬則（好感度0.62）。第二名為柯建銘38.4萬則（好感度0.4）。第一名為黃國昌78.1萬則（好感度0.4）。

若從好感度排行，第一名為韓國瑜。第二名為傅崐萁、王定宇並列。第三名為王鴻薇、陳玉珍並列。第四名為吳思瑤。第五名為徐巧芯。第六名為柯建銘、黃國昌。墊底為王義川。

傅崐萁 民進黨 韓國瑜

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