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新國會朝野攻防不斷 林沛祥吃藥苦撐到休會才動刀

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新國會成立以來朝野攻防不斷，藍綠黨團幾乎周周甲級動員，讓肩膀受傷的國民黨立委林沛祥無法抽空動手術，忍到休會後才緊急就醫。術後，林沛祥今天在臉書向支持者報平安，更自嘲「這算是春節前的進廠維修？」圖／擷取自林沛祥臉書
新國會成立以來朝野攻防不斷，藍綠黨團幾乎周周甲級動員，讓肩膀受傷的國民黨立委林沛祥無法抽空動手術，忍到休會後才緊急就醫。術後，林沛祥今天在臉書向支持者報平安，更自嘲「這算是春節前的進廠維修？」圖／擷取自林沛祥臉書

新國會成立以來朝野攻防不斷，藍綠黨團幾乎周周甲級動員，讓肩膀受傷的國民黨立委林沛祥無法抽空動手術，忍到休會後才緊急就醫。術後，林沛祥今天在臉書向支持者報平安，更自嘲「這算是春節前的進廠維修？」

林沛祥今天在臉書分享術後照片，並表示「抱歉讓大家擔心了」。林沛祥說，自國會改革時開始，他的右肩膀一直都有一些傷勢，去年7月診斷時醫生評估必須要馬上開刀，而且需要休息一段時間不能行動，但當時國會正忙的不可開交，時常可能上演特別款的「激烈極限運動」，只好吃藥忍著，拖到這個會期結束才動刀。

林沛祥說，目前手術是成功的，但這兩個月間得再多加觀察傷口復原狀況，先跟大家告假個一段時間，也預祝大家新年快樂、平安健康。

手術 林沛祥

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