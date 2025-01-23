新國會朝野攻防不斷 林沛祥吃藥苦撐到休會才動刀

新國會成立以來朝野攻防不斷，藍綠黨團幾乎周周甲級動員，讓肩膀受傷的國民黨立委林沛祥無法抽空動手術，忍到休會後才緊急就醫。術後，林沛祥今天在臉書向支持者報平安，更自嘲「這算是春節前的進廠維修？」

林沛祥今天在臉書分享術後照片，並表示「抱歉讓大家擔心了」。林沛祥說，自國會改革時開始，他的右肩膀一直都有一些傷勢，去年7月診斷時醫生評估必須要馬上開刀，而且需要休息一段時間不能行動，但當時國會正忙的不可開交，時常可能上演特別款的「激烈極限運動」，只好吃藥忍著，拖到這個會期結束才動刀。

林沛祥說，目前手術是成功的，但這兩個月間得再多加觀察傷口復原狀況，先跟大家告假個一段時間，也預祝大家新年快樂、平安健康。