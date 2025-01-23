主計總處：經濟部遭刪減1037億 影響重大

行政院主計總處今天說，根據114年度中央政府總預算案立法院宣讀內容，今年度總預算案總刪減數為新台幣2046億元，其中經濟部遭刪減1037億元、凍結94億元影響重大。主計總處也說，立法院對總預算案刪減計算方式仍有爭議，尚待釐清。

立法院會21日三讀通過114年度中央政府總預算案，總預算案歲出原編列約3兆1325億元，經統刪、及提案刪除後等審議結果，共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

主計總處今天在行政院會報告「114年度中央政府總預算案立法院宣讀內容」，行政院主計總處公務預算處長許永議出席院會後記者會時表示，依立法院宣讀內容所指，要求通刪數不低於939億7500萬元，於扣除已核實計算的通刪數301億元，尚須由政院自行增加刪減高達638億7500萬元，實不合理，且有窒礙難行之處。

許永議解釋，依立法院表決通過的通刪決議，是「如總刪減數未達939億7500萬元，另予補足」，本次通刪決議所定項目及比率計算的通刪數301億元，加計委員會刪減67億元及院會提案刪減1069億元，合共刪減1437億元，已超過通刪決議所定總刪減數939億7500萬元，應無須再予補足。

許永議也說，立法院以「統刪」方式，要求行政院自行減列歲出並調整科目，將造成預算刪減的政治責任歸屬不明確，有違司法院大法官釋字第391號解釋所強調的責任政治原則；此外，主計總處說，預算法第49條明定，立法院審議歲出預算，「應就機關別、政事別及基金別決定之」，但立法院此次決議未依此規定辦理。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，此次立法院刪除的預算明顯集中在某些特定項目及機關，其中國外旅費、特別費、媒體政策及業務宣導費均刪減60%，甚至更高；又監察院及行政院業務費分別大幅刪減96.5%及46%，已嚴重影響機關基本運作維持。

卓榮泰說，其中經濟部遭刪減1037億元，國防部被刪減84億元、凍結900億元，數發部遭刪減36億元，內政部被刪減30億元，文化部也被刪減11億元，將造成政務推動窒礙難行。他表示，政院將依據憲法增修條文第3條提供給政院的權利跟義務，來研議救濟作為。

根據主計總處資料，因總預算案減列影響重大的部會包含經濟部與國防部等，其中經濟部主管預算編列2134億元，遭刪除1037億元，當中受影響的包含原欲挹注台電1000億元以及能源科技計畫等，恐影響台電補貼民生電價的能力，以及高雄海洋科技產業專區及沙崙智慧綠能科學城等專區維運、海事工程人力養成、中小微企業多元振興發展、五大信賴產業發展、防災、防洪、穩定供水，以及台灣綠能技術商品化的推動。

國防部部分，原主管預算編列4760億元，遭刪除84億元、凍結900億元，主計總處表示，武器裝備及零附件等戰力若無充分預算支持，將延遲建軍備戰進度及危害國軍出勤安全，影響國軍捍衛國家的量能，也會縮減國軍戰備工程量能，同時影響與友盟的軍事交流量能，包含嚴重影響空軍赴國外執行F-16V等軍事武器的接裝工作及訓練，無法建立新興戰力等。

另外，主計總處指出，國防部及所屬業務費，如武器籌購、後勤補給及油料等，以及軍機及船艦等裝備零附件購製及維保76億元也都受凍結數影響，恐無法妥予應處灰色地帶的機艦襲擾。