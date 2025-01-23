賴清德對打詐說重話引基層警反彈 刑事局長：勉勵而非斥責

賴清德總統出席警政署署務會報對打擊詐欺說重話，引發基層警察反彈。刑事局長周幼偉今表示，打詐是重要目標，感覺總統是勉勵而非斥責，希望從源頭阻詐。

周幼偉今在刑事局出席「出國打工陷阱多」記者會，媒體提問總統致詞被警察團體解讀為訓斥。他說，感覺總統是勉勵，沒有斥責的意思，因為總統致詞也有提到，肯定警察去年打詐成績比過去更好，希望同仁給自己掌聲，現場有熱烈掌聲謝謝總統對警察的肯定，其實感受到的是總統對警察的辛苦表現給予高度慰勉的意思。

他說，被解讀為斥責，應是有所誤解，其實總統是表達，打詐是政府執政團隊的重要目標，所以希望公私協力、各部會跟警政系統齊心努力，從源頭阻止詐騙，所以在場感受的是「總統對我們也有期許也有勉勵」。

賴清德本月20日出席警政署今年首次署務會報，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警政署提出對策。台灣警察工作權益推動協會昨表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。