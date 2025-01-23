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柯文哲探視病危父親 考量評估無脫逃之虞不用上手銬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
柯文哲依規定申請戒護探視，約莫台灣時間1月22日晚8時40分抵達新竹台大醫院，一言不發直接進入醫院探視柯爸。記者王駿杰／攝影
柯文哲依規定申請戒護探視，約莫台灣時間1月22日晚8時40分抵達新竹台大醫院，一言不發直接進入醫院探視柯爸。記者王駿杰／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭台北地方法院羈押禁見，昨因父親病危在戒護下探視父親，當時並未上手鐐腳銬等戒具。台北看守所依人性考量，且依羈押法19條評估，認為沒有脫逃之虞，因而無需上手銬腳鐐。

矯正署指出，依羈押法19條規定評估，被告在得知父親病危，並無脫逃自殘、暴行之虞，看守所長官核准無需上手銬腳鐐。昨也加派戒護人員，柯文哲在7名戒護人員陪同下，前往新竹台大醫院探視其父親。

柯因父親病危，屬重大或特殊事故。台北地方法院昨依羈押法第23條核准柯文哲離開台北看守所至醫院探視父親，並於24小時內回所。

羈押法第19條，「看守所戒護被告外出，認其有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後施用戒具。但不得逾必要之程度。」「被告外出時，看守所得運用科技設備，施以電子監控措施」。

嘉義市議員戴寧涉助理費貪汙案收押，2022年間因其父親前市議員戴建三病逝，戴寧未能見到最後一面，當時在戒護下返家奔喪於3月23日清晨帶著手銬、腳鐐在靈堂哭泣跪爬，引發民眾議論。後續4月的告別式家祭，戴寧返家則沒有上手銬和腳鐐，跪在靈前痛哭失聲送父親最後一程。

戴寧 柯文哲 議員

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