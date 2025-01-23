王婉諭質疑吳春城「壯世代」用意 家人掛名公司踩紅線

民眾黨立委吳春城力推壯世代促進法，近日遭到質疑利用「壯世代協會」圖利，時代力量黨主席王婉諭今天質疑，吳春城過去為壯世代政策遊說，如今作為立委凍結相關預算，難道不需要進行利益迴避，即使請辭壯世代協會理事長，其家人仍然在相關單位負責重要工作。

針對外界質疑註冊商標，吳春城稍早受訪時回應，自己沒有收取任何一毛錢，專請專利是一個職志，如果沒有拿到專利，還推什麼社會運動。

立法院會先前處理114年度中央政府總預算案，民進黨立委吳沛憶在會中指出，「壯世代協會」在地方政府跟中央政府拿到非常多標案，引來吳春城不滿當場拍桌理論，藍白立委一度爆發口角衝突，立法院副院長江啟臣隨後宣布休息5分鐘，並且要求在黨立委回到座位。

時代力量上午舉行「詐騙風險感知」民調公布記者會，王婉諭受訪時表示，過去在擔任立委期間，吳春城就有前來拜會，雖然看到名為壯世代，但是不只有這個協會，還有其他相對應公司，早就把相關商標註冊下來。

王婉諭指出，吳春城擔任立委以後，不論是推動壯世代法案，還是凍結數千萬元預算，包括國發會、體育署、故宮博物院等單位，大多都是要求把銀髮族的名稱改為壯世代，甚至編列相關預算來協助壯世代，即便他本人請辭壯世代協會理事長，然而其家人都還在相關單位負責重要工作。

王婉諭也質疑，吳春城過去作為公關公司代表，不斷為特定團體的利益進行遊說，如今作為立委凍結相關預算，難道不需要先做到利益迴避，「這已經不是迴轉門，已經是直接把整個門拆下來。」

民眾黨代理主席黃國昌受訪時表示，吳春城當初推動壯世代促進法，很多民進黨立委跑來蹭、拍攝合照支持，結果等到法案三讀通過、審查中央政府總預算案，突然又拿出來進行政治攻擊，「不要在推動法案的時候，高高興興地跑來蹭，現在為了總預算的事情，又拿這種東西出來政治攻擊，真的不是很道德。」