聽新聞
0:00 / 0:00
遭柯建銘嗆滯美不歸 立法院：韓國瑜明晨回國
民進黨團總召柯建銘今天嗆立法院長韓國瑜會「滯美不歸」，趕緊從美國回來簽署總預算案，還是要叫立法院副院長江啟臣簽署？剛好立法院中午發布新聞稿指出，韓國瑜代表團一行人於1月23日凌晨自紐約搭機返國，預定24日清晨返抵國門。
韓國瑜率朝野黨團赴美，參加美國總統川普就職典禮。立法院下午發布新聞稿指出，代表團22日拜會美國兩大主流智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）與「傳統基金會」（Heritage Foundation），雙方針對關切議題進行深度交流，也為為期4天3夜的華府公務行程劃下句點。
韓國瑜率代表團22日向華文媒體記者，說明此次訪美的重要意義及相關成果。韓國瑜表示，代表團與兩大智庫交流過程中，雙方就如何面對區域威脅、資訊戰及網路攻擊、立院凍結部分國防預算、強化海巡及空防能力、全民動員政策、潛艦製造等議題交換意見，並盼未來持續互訪交流，以協助深化台美合作。
韓國瑜表示，代表團此次訪華府僅短短4天，在駐美代表俞大㵢及同仁協助下，十分緊湊但相當豐富，且突破重重難關，順利安排代表團進入國會大廈圓頂貴賓觀禮區（實為國會遊客中心解放廳），與美國各州州長、高級將領及各國外交使節比鄰而坐，聆聽川普精彩的就職演說（實則為視訊收看）。
韓國瑜表示，立法院有113名委員，此次由8位跨黨派委員組成慶賀團來美參加「第60屆美國總統就職典禮」，顯示政府對台美關係的高度重視。
韓國瑜強調，立法院是國內民主政治發展的重要指標，雖然各政黨對內時有紛爭，身為國會議長需協調各種不同聲音，尋求對外團結立場一致。其中美國對台灣的長期友誼和堅定支持至關重要，不僅台灣需要維持及增加邦交國，我方也應加倍努力讓台灣的價值和發展潛力在團際社會中更被重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言