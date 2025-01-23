李文宗不認罪！指替柯文哲做公關 才回朱亞虎感謝簡訊

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等弊案被控貪汙圖利等罪，其中檢方認定時任台北捷運公司董事長、競總財務長李文宗就是「大帳房」。台北地方法院今開庭，李文宗仍否認犯罪，強調京華城是北市府個案，任何容積率變更，跟他完全無關，他回簡訊是表達感謝，非常客氣代表柯文哲市長做公關。

李文宗否認犯行，他在柯市府市長室8個月、北捷董事長4年內，完全沒有參與北市府個案，任何京華城容積率變更，完完全全跟他沒有有關係；收到朱亞虎一封簡訊後，就算已離開市長室1年半，他也每封簡訊都會回，非常客氣代表柯文哲市長做公關，向朱表達感謝捐款給民眾黨210萬元，不清楚捐款背後的用意。

身為木可的總監的李文宗，他否認公益侵占政治獻金。他表示，木可公司創立是為了睿果、富存2家公司而成立的商業公司，柯競選辦公室定為商業活動；柯文哲投資邱復生公司100萬，「我只是被諮詢，不清楚後續活動」；選舉後善後工作，是因為要勞健保、退休金，木可公司代收代付，薪資還是競總出的。李文宗說，眾望基金會是為了以公益支持柯文哲，才能彰顯候選人不同價值。

辯護人指出，檢方以朱亞虎一封簡訊「7人210感謝560」論述，就將李文宗參與民眾黨黨務、柯文哲財務、京華城案牽連一起，起訴書無證據知悉沈慶京捐款210萬的原因，也無證據證李文宗與柯文哲有犯意聯絡。

辯護人認為，侵占指自己持有他人之物，而政治獻金是捐贈人所屬，若被捐贈人違反運用方式限制，可2至3倍行政裁罰，與刑罰無關。

辯護人指，柯文哲肖像權授予木可公司，為人格權、財產權行駛，不能因參選總統而喪失，木可公司是法律上正當權利行使，1500萬元授權金合法絕不是侵占。木可公司「代收代付」將競選總部剩餘款，用在員工薪資也非侵占。

李文宗2020年4月1日朱亞虎簡訊「小沈十分小氣的捐210萬(七人、依規每人30、)要用我的名字、但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義更不會傷到市府團隊，那曾經是我鍾愛的團隊！」

李文宗代表柯文哲，在2020年4月5日回覆朱亞虎，「長輩友⼈涓涓襄助，市長和我們都⼼存感激」等語。

檢方論告，李文宗、柯文哲收受210萬元後，已提升至協助本案提供土地容積率；政治獻金4年內沒用完要繳回國庫，非私人財產，具有公益性，柯文哲打造自己可任意使用的資金系統「錢袋子」，也就是木可公司、眾望基金會；李文宗指示胞妹李文娟以柯文哲肖像權授權金，由政治獻金1500萬元給柯文哲做私用；木可公司侵占木可小物捐款4133萬5588元；另也侵占KP秀募款演唱會盈餘；李文宗、柯文哲對民眾給眾望基金會的捐款，挪用支付競選員工薪資827萬1095元，背信損害眾望基金會。檢方認為，辯護意旨似乎不爭執起訴書政治獻金定性，僅爭執處分權，承認是政治獻金。