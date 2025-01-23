快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

聽新聞
0:00 / 0:00

「班班有鮮乳」盼延續 張啓楷盼爭取彰化作示範區

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
去年9月上路的「班班喝鮮乳」政策將停辦，民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，要求中央政府協助地方政府在學童「班班喝鮮奶」政策得以延續及落實。圖／張啓楷辦公室提供
去年9月上路的「班班喝鮮乳」政策將停辦，民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，要求中央政府協助地方政府在學童「班班喝鮮奶」政策得以延續及落實。圖／張啓楷辦公室提供

去年9月上路的「班班喝鮮乳」政策將停辦，民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，要求中央政府協助地方政府在學童「班班有鮮奶」政策得以延續及落實。張啓楷認為，彰化縣是酪農大縣，希望可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。

張啓楷今在立法院開「彰化縣『班班有鮮奶』政策推動相關經費補助協調會」，邀請彰化縣議員吳韋達、張雪如及教育部國教署、農業部畜牧司及農糧署官員討論。

張啓楷表示，協調會上，吳韋達、張雪如、彰化縣政府農業處及教育處都強烈表達，地方希望繼續延續讓學童喝當地鮮乳的政策，強調「彰化縣要冰鮮奶的冰箱都編預算買好了，中央政策卻中止，地方仍想繼續推行」，盼中央考量幫助彰化地方酪農業發展，讓彰化縣成為「當地產、當地喝鮮奶」示範區。

張啓楷指出，會議做出五點決議，包括行政院食安辦曾召集各縣市政府並發公文給地方政府提到「地方如果續辦中央會繼續幫忙」，此文可證明中央曾經承諾幫助地方續辦；彰化縣政府已配合中央的政策編列114年度預算，且送縣議會通過了，中央當初要補助彰化縣政府的3千多萬元不應失信於民。

另外，優先照顧學童，既然「班班有鮮奶」政策起跑，考量政策美意應設法延續，勿失信於民；營養午餐推動多年來成效不錯，不能因「班班有鮮奶」的政策，把提供鮮奶補充學童營養政策和原本的營養午餐政策混在一起；彰化縣是酪農大縣，希望可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。

張啓楷表示，期望農業部和教育部好好研議，就相關經費及原訂的政策方向補助，幫助彰化縣這個酪農畜牧大縣產業發展，也讓每位彰化縣學童能喝到彰化當地原產、引以為傲的美味健康鮮奶，地方產業及學童健康都能兼顧。

民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，盼可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。圖／張啓楷辦公室提供
民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，盼可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。圖／張啓楷辦公室提供

張啓楷 鮮奶

延伸閱讀

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

賴清德國務機要費刪1千萬、凍2千萬 張啓楷：府都沒溝通

立院不斷電審總預算案 張啓楷：估減列2100億創新高

賴總統上任首度執行死刑 白委質疑搶救自身低迷民調

相關新聞

李文宗不認罪！指替柯文哲做公關 才回朱亞虎感謝簡訊

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等弊案被控貪汙圖利等罪，其中檢方認定時任台北捷運公司董事長、競總財務長李文宗就是「大帳房」。...

民代助理費爭議想釋憲除罪化？從根本解決不是只靠修法

「一人當選、兩人（全家）服務」，這是在地方民代選舉時，經常出現的選舉口號，至於陪當選人服務的，無非都是親朋好友，這也是地方民代助理費弊端中，最常出現的「以親友為人頭詐領助理費」類型。這沉痾已久的弊端歷經數十年，儘管地方民代補助條例一修再修，仍有不少民代觸法遭查辦。隨著新竹市前市長高虹安助理費案被高院裁定停審並聲請釋憲，主管機關應藉此機會一併檢討，關於中央與地方民代的事務費用是否鬆綁請領，甚至使用方式，讓民代問政不再綁手綁腳，徒增法律風險。

罷免戰藍中央瞄準原民立委 知情人士直言恐成昏招

民進黨立法院黨團總召柯建銘放話全台「大罷免」，傳國民黨已鎖定台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、張宏陸以及原住民立委伍麗華、陳瑩等人，做為第一波「以罷制罷」對象。 為何挑選這5人？國民黨人不諱言指出，是因為「可操作性」較高。不過，熟悉原住民選務操作的人指出，事實恰恰相反...

民進黨炒作預算被砍挑弱勢下手 背後是大罷免邪惡算計

立法院刪除今年度中央政府總預算2075億元，刪減後仍高達2兆9249億元，史上最高。但賴清德總統仍批評在野讓國家成為一輛無油可動的車，部會首長到側翼也鋪天蓋地的稱政府將被癱瘓，搭配綠營形塑的大罷免氣氛；可見得，民進黨擔心的不是不能做事，而是不能罷免藍委。

「班班有鮮乳」盼延續 張啓楷盼爭取彰化作示範區

去年9月上路的「班班喝鮮乳」政策將停辦，民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，要求中央政府協助地方政府在學童「班班有鮮...

徐巧芯嗆「不打你打誰」 陳亭妃提告：惡行包裝成自豪

針對國民黨立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，民進黨立委陳亭妃今出庭還原現場狀況，強調選擇提告的立場。陳亭妃表示，徐巧芯在直播公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。