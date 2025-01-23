「班班有鮮乳」盼延續 張啓楷盼爭取彰化作示範區

去年9月上路的「班班喝鮮乳」政策將停辦，民眾黨立委張啓楷今找來相關單位開協調會，要求中央政府協助地方政府在學童「班班有鮮奶」政策得以延續及落實。張啓楷認為，彰化縣是酪農大縣，希望可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。

張啓楷今在立法院開「彰化縣『班班有鮮奶』政策推動相關經費補助協調會」，邀請彰化縣議員吳韋達、張雪如及教育部國教署、農業部畜牧司及農糧署官員討論。

張啓楷表示，協調會上，吳韋達、張雪如、彰化縣政府農業處及教育處都強烈表達，地方希望繼續延續讓學童喝當地鮮乳的政策，強調「彰化縣要冰鮮奶的冰箱都編預算買好了，中央政策卻中止，地方仍想繼續推行」，盼中央考量幫助彰化地方酪農業發展，讓彰化縣成為「當地產、當地喝鮮奶」示範區。

張啓楷指出，會議做出五點決議，包括行政院食安辦曾召集各縣市政府並發公文給地方政府提到「地方如果續辦中央會繼續幫忙」，此文可證明中央曾經承諾幫助地方續辦；彰化縣政府已配合中央的政策編列114年度預算，且送縣議會通過了，中央當初要補助彰化縣政府的3千多萬元不應失信於民。

另外，優先照顧學童，既然「班班有鮮奶」政策起跑，考量政策美意應設法延續，勿失信於民；營養午餐推動多年來成效不錯，不能因「班班有鮮奶」的政策，把提供鮮奶補充學童營養政策和原本的營養午餐政策混在一起；彰化縣是酪農大縣，希望可以爭取彰化縣「班班有鮮奶」的政策示範縣。