徐巧芯嗆「不打你打誰」 陳亭妃提告：惡行包裝成自豪
針對國民黨立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，民進黨立委陳亭妃今出庭還原現場狀況，強調選擇提告的立場。陳亭妃表示，徐巧芯在直播公然承認「踹她的腳讓她跌倒」、「不打妳打誰」等句，「徐巧芯的行為被包裝成一種自豪與炫耀」，等於國會議員做了最壞的示範。
陳亭妃表示，針對去年5月徐巧芯在直播中承認「踹她的腳讓她跌倒」、「按著不讓她進來」及「不打妳打誰」等語句，這些言論清楚顯示徐巧芯蓄意傷害的惡意，不僅如此，徐巧芯的行為被包裝成一種自豪與炫耀，對社會形成錯誤的示範。
陳亭妃強調，國會議場本是理性辯論的殿堂，雖然不同理念的立委間可能有肢體衝突，但這次的事件早已超越彼此立場或理念的分歧，她身為立委17年來，對於議場上難以避免的衝突，她從未提告，但這次不能再姑息惡意行為，因為這不僅是對她個人的攻擊，更是對民主價值與社會善良風氣的挑釁。
陳亭妃重申，提告並非為了報復，而是為了向社會發聲，避免仇恨與惡意成為常態，她提告的目的，就是希望傳遞一個訊息「惡意不能成為榜樣，暴力不能成為自豪。」
陳亭妃表示，盼司法能做出公正判決，同時也期待社會共同努力，拒絕暴力與仇恨，讓民主殿堂重回理性與和平的軌道。
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