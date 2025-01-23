賴清德不滿警方打詐成效 侯友宜：源頭管理才是重點
賴清德總統日前出席警政署務會報，指每年詐欺案逾18萬件破獲僅百分之1，要求警政署提出對策。台灣警察工作權益推動協會昨認為總統詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞，要求道歉。新北市長侯友宜今表示源頭管理才是重點，打詐不單是基層警察責任。
賴清德總統日前表示，每年詐騙案件逾18萬件，破獲僅1%，查扣不法所得占總財損也不到10分之1，點名台下內政部長劉世芳、警政署長張榮興提出對策，認為從打詐儀表板來看還要加強。台灣警察工作權益推動協會則認為總統詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞，要求道歉。
新北市長侯友宜今視察土城區交通工程，對此表示，自己擔任警察局長就成立165打詐專線，打詐非常重要，基層警察面對民眾報案壓力很辛苦，打詐手段跟方式不單是基層的責任，源頭有沒有管理也是重點。
侯點名，數位發展部、法務部、電信單位、NCC這些單位有無統合各部會，之前聲稱成立打詐國家隊，若源頭管理好相信詐騙案能下降3分之2以上，可減輕基層壓力也提高警方打擊犯罪能量。打詐要團隊合作源頭管理，結果現在越打損失金額越大，每天3至4億、一年恐怕上千億，打詐一定要有方法從源頭管理、鼓勵基層警察發揮能量，才是應有的態度。
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