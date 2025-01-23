賴清德不滿警方打詐成效 侯友宜：源頭管理才是重點

賴清德總統日前出席警政署務會報，指每年詐欺案逾18萬件破獲僅百分之1，要求警政署提出對策。台灣警察工作權益推動協會昨認為總統詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞，要求道歉。新北市長侯友宜今表示源頭管理才是重點，打詐不單是基層警察責任。

賴清德總統日前表示，每年詐騙案件逾18萬件，破獲僅1%，查扣不法所得占總財損也不到10分之1，點名台下內政部長劉世芳、警政署長張榮興提出對策，認為從打詐儀表板來看還要加強。台灣警察工作權益推動協會則認為總統詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞，要求道歉。

新北市長侯友宜今視察土城區交通工程，對此表示，自己擔任警察局長就成立165打詐專線，打詐非常重要，基層警察面對民眾報案壓力很辛苦，打詐手段跟方式不單是基層的責任，源頭有沒有管理也是重點。