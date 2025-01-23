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京華城案首開庭 邵琇珮圖利罪全認...10分多鐘結束庭訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市都委會前執秘邵琇珮（中）。圖／聯合報系資料照
台北市都委會前執秘邵琇珮（中）。圖／聯合報系資料照

台北地方法院今審理京華城容積獎勵弊案，傳時任台北市都委會執行秘書邵琇珮，她與前副市長彭振聲都是容積獎勵暴增關鍵人物，台北地檢署依圖利罪起訴，求刑求刑5年，但因她認罪，檢方建請法院判1年3月徒刑並緩刑2年。邵今天在法庭上全盤認罪，也沒有要再聲請傳喚證人，庭訊約十多分鐘便結束。

檢方提告，京華城並非都更案，邵琇珮卻準用都更容獎，就是附和前市長柯文哲的違法指示，讓京華城案強行通過，最後決行的人就是柯文哲。但檢方也表示，邵琇珮是「屈從」，也自白犯罪，本身沒有犯罪所得，請法官依證人保護法等規定減刑。

邵琇珮表示，對所有事證沒有意見，她願意認罪，對被起訴的罪名也沒有意見。律師主張她犯後態度良好，希望給予減刑並緩刑2年以啟自新。

因邵琇珮沒有任何異議，法官許芳瑜因此也未整理爭點，但因為來邵女可能當本案證人，因此仍命她不得與其他人討論案情。

柯文哲 邵琇珮 都更

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