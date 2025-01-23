柯爸傳病危 柯文哲戒護探視未上戒具原因曝光

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案涉貪被起訴，二度被收押，柯文哲依規申請探視，昨晚在7名法警戒護下抵達新竹台大醫院探視住院病危父親柯承發，探視畫面曝光，發現柯文哲並未戴戒具，引人關注。台北看守所今表示，考量柯並無脫逃、自殘、暴行之虞，故未用戒具，全程由7名法警緊跟戒護。

2022年3月底，嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費遭羈押禁見，她戒護直奔靈堂弔唁父喪時，上手銬、腳鐐爬進靈堂的畫面，當時引發社會各界議論，連法務部長蔡清祥也曾表示非常震驚，請矯正署檢討精進。

反觀昨晚7時許，柯文哲從台北看守所由多名法警戒護直奔新竹台大醫院探視住院病危父親，卻發現柯文哲並未戴手銬、腳鐐，兩者是否有差別待遇，也引起外界好奇。

北所指出，柯文哲昨天下午由家屬透過律師檢具柯父病危資料，提出申請返家探視，所方依受刑人及被告返家探視辦法規定審核，並通知法院及報請矯正署核准後，即派法警全程戒護柯外出探視。

北所表示，柯未上戒具是依據法務部矯正署羈押法第19條規定，認其並無有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後不施用戒具，北所也會持續注意柯文哲羈押中的身心狀況，必要時將提供專業心輔資源輔導。