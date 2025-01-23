京華城首開庭 彭振聲：該認都認了「不會翻供」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，傳喚台北市前副市長彭振聲出庭，彭振聲表示，偵查時大概出庭30次，該講的都講了，該認也認了，不會翻供，其他法律意見交由辯護人補充。

彭振聲今在法庭上同於偵查期間所述，坦承犯行，「偵查時大概出庭30次，該講的都講了，該認也認了，不會翻供，其他法律意見交由辯護人補充」。

公訴檢察官及彭振聲辯護人各準備簡報，均各以15分鐘論告起訴書犯罪事實及辯護內容。檢方指出，重點一言以蔽之就是，「京華城案土地未達都市更新年限，卻違法取得容積獎勵」，京華城不想走土管條例80-2合法途徑，因收益70％需回饋，就是想要無償取得容積獎勵。

檢方論告指出，彭振聲身為時任北市副市長、都委會主席，2020年2月18日，彭振聲對沈慶京、應曉薇拍桌，強調「違法的事，我不會做」，事後卻聽黃景茂建議成立專案小組，讓京華城案從陳情階段至送進都委會研議，邵琇珮提出違法准用容積獎勵辦法，也就是「方案四」，2021年9月9日783次會議，彭振聲主席裁示通過細部計畫審議案，也就是20％容積獎勵，同年11月1日彭振聲再公告蓋柯文哲甲張決行，細部計畫經北市府公告。

檢方指出，彭振聲犯貪汙圖利罪，無犯罪所得，符合減刑適用，將原求刑6年依法減為3年。

辯護人稱，陳情階段為「起死回生」討論是否回覆京華城120284平方公尺的允建樓地板面積，而細部計畫階段則是「無中生有」768次會議是對560%容積率無意義、尊重方案四，775次會議多名專家意見不同，其中包含京華城想用容積獎勵取得樓地板面積較為合理等，彭因而決議組成專案小組，是用以詳加研討此案公益性、對價性、適法性。辯護人稱，鼎越公司在都委會中計算，8%宜居城市價值15億，為何20％容積獎勵檢方會計算暴增當120億元？

法官問檢辯雙方對於犯罪事實時間點的事實認定有異，並當庭提示768次會議中京華城提案的「方案四」，似乎已不單純為回覆樓地板面積的議案，而是有爭取容積獎勵討論，時間切點是否有疑慮？辯護人則認為，陳情轉研議階段等行政程序是否構成圖利罪？765次會議、768次會議、2020年4月陳情的大簽等，都不能算是圖利罪。