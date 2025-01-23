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柯文哲昨戒護探視…柯爸被開3日內病危通知 知情人士曝：插管搶救

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柯爸病危柯文哲戒護探視 知情人士曝：昏迷插管搶救

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲依規定申請戒護探視，約莫昨日8點40分抵達新竹台大醫院，一言不發直接進入醫院探視柯爸。記者王駿杰／攝影
民眾黨前主席柯文哲依規定申請戒護探視，約莫昨日8點40分抵達新竹台大醫院，一言不發直接進入醫院探視柯爸。記者王駿杰／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案被二度收押，昨天下午突然透過律師申請外出探視在新竹台大的父親柯承發，台北看守所證實，醫院對柯承發開出病危通知。知情人士透露，柯爸病情急轉直下，已經陷入昏迷插管搶救。

柯文哲涉京華城及政治獻金案被台北地檢署起訴，由於柯在檢方辦案時已被收押近4個月，北檢起訴後曾二度交保，保釋金從3千萬增至7千萬，未料7天後，北檢二度抗告成功，台北地院裁定柯文哲羈押。

柯文哲重獲自由期間，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲遭二度收押前一天，也與柯媽一起到城隍廟拜拜祈福。

柯爸柯承發先前因罹癌又肺積水，一度入住加護病房，甚至發出病危通知，但後來柯爸病情逐漸好轉，並從台大醫院轉至新竹台大分院新竹醫院，讓柯媽何瑞英就近照顧，原本柯爸已恢復意識，還能簡單溝通，但柯文哲卻在庭訊時透露，柯爸病況嚴重已陷入昏迷狀態。

柯文哲1月2日探視完柯爸後，當天深夜11時再次遭羈押禁見，至昨天已有20天沒看到柯爸，昨天下午由妻子陳佩琪轉交柯爸病危通知書給律師，並請律師申請讓柯文哲外出探視父親。

知情人士透露，之前恢復意識，還能跟柯文哲點頭的柯爸，昨天病情急轉直下，已經陷入昏迷，狀況極度不樂觀，目前插管搶救，「可以說是生死一瞬間」，而柯文哲昨天探視父親後，面色凝重、不發一語在戒護下返回台北看守所。

台大醫院 新竹 柯文哲

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