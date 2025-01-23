主管涉收賄助業者承包工程 監察院糾正台電

前台灣電力公司主管賈儒龍涉收賄並助業者承包核一廠、核二廠採購工程。監委說，台電內控制度不佳，通過糾正台電公司；行政院也應責成司法警察機關加強掃蕩相關案件，並督促經濟部、台電公司、法務部及工程會檢討改善。

賈儒龍涉嫌收受圍標集團賄賂，以利業者承包核一廠、核二廠採購工程順利，一審遭依不違背職務收受賄賂罪判處5年6月徒刑。

監察委員田秋堇、蔡崇義提出「台電公司核一、二廠工程採購疑涉貪瀆及圍標不法案」調查報告，經監察院財政及經濟委員會審議通過。

田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿表示，賈儒龍涉飲宴應酬、收受財物等行為早被廠商所知，更自民國100年起向廠商索賄，屢次未依政府採購法辦理採購案件，台電公司卻沒有及時發現異常、落實員工廉政風險評估、定期輪調風險職務，監督顯有不周，存在重大違失。

監委說，針對不法集團圍標「核一廠邊坡地質災害救災工作」勞務採購案，經全卷稽核，發現採購案辦理過程嚴重違反政府採購法規定，涉浮編預算，經核一廠層層簽陳至台電公司副總經理核決，竟無人察覺且仍通過辦理，導致公庫損失，核一廠及總公司的上級監督、採購監辦及經費控管等內部控制機制顯然失靈，因此也移請司法機關偵辦。

監委表示，另外，核一廠長達數年將工程性質案件以勞務採購方式辦理，規避公共工程施工品質管理作業要點規定，便宜行事，難說沒有損及工程品質，經濟部應對台電公司辦理採購稽核作業，查明工程性質案件以勞務採購辦理是否為台電公司常態，並予以導正。

監委說，政府採購法第101條裁處權時效僅3年，檢察機關偵查終結後也沒即時通知採購機關，導致不肖廠商因時效屆期，而不用受行政懲罰，工程會及法務部應有更積極作為。

監委呼籲，儘管核一、二廠進入除役階段，但過程漫長且牽涉巨資，仍有遭不法份子覬覦風險。行政院應以本案為鑑，責成司法警察機關加強掃蕩暴力集團及違反政府採購法案件，並督促經濟部、台電公司、法務部及工程會依權責檢討改善。

此外，監委表示，針對106年6月2日「六二超大豪雨事件」造成核一廠19處邊坡滑移崩塌區域，建議台電公司請專業單位評估地質災害處改良工作成效，也應主動向公眾說明核一廠地質調查評估結果。