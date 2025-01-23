選主席蔡壁如自認三大特質 結合柯文哲、盧秀燕市政經驗

民眾黨主席補選2月登場，前立委蔡壁如今天表示，民眾黨需要一個能夠超越困境、引領改革的領導者，政黨發展沒有捷徑更沒有巧門，自己擁有市政工作經歷，未來將結合台北市前市長柯文哲、台中市長盧秀燕的治理經驗，帶領民眾黨在2026年地方選舉奠定勝利的基礎。

蔡壁如上午在臉書發文指出，在當前這個關鍵時刻，民眾黨需要一個能夠超越困境、引領改革的領導者，一個能夠團結內部、凝聚基層，迎接未來挑戰的領袖，新任黨主席必須具備三大特質，包括「以團結為核心，拒絕親痛仇快」、「超越藍綠對立，以理性與務實為精神」及「注重深耕基層，一步一腳印走向未來」。

蔡壁如表示，民眾黨最不需要「親痛仇快」的分裂與內耗，每一位從政同志都是寶貴資產，而作為領導者的責任，就是善用每一個人的專長，把他們放在最適合的位置，發揮最大的效能，協助民眾獲得黨更多公職席次，民眾黨的支持基石來自於基層民眾，領導幹部則是支撐黨運行的骨幹，如果骨幹歪斜，整個黨的根基就會動搖。

蔡壁如認為，民眾黨的政治光譜定位非常清楚，不僅是超越藍綠對立的第三勢力政黨，核心精神也是理性問政、科學務實，領導者應該具備海納百川的胸襟、廣納建言，並且以民主精神作為核心價值，剛愎自用只會削弱團隊的力量，唯有傾聽與包容才能讓光芒持續閃耀。

蔡壁如也說，政黨發展沒有捷徑更沒有巧門，唯有一步一腳印深入基層，才能讓民眾黨的根基更加穩固，而過去在台北與台中市政工作的經歷，也讓她明白只有熱忱與真誠，才能與民眾建立深厚的連結，因此未來將以自身經驗為基礎，結合柯文哲、盧秀燕的市政治理經驗，帶領民眾黨在2026年地方選舉奠定勝利的基礎。

蔡壁如強調，2026年選舉是民眾黨的一大考驗，同時也是展現實力的最佳機會，自己將以穩健的步伐與堅定的信念，帶領民眾黨為台灣的未來奮鬥，「無論挑戰有多大，我都會全力以赴」，民眾黨的目標不僅是贏得選舉，更是為台灣創造一個更美好未來。