被質疑靠關係拿標案 呱吉秀3事蹟：我就是辦得到的人

公視預算議題點燃網紅戰火，北市前議員邱威傑(呱吉)對於網路不少人質疑他是靠關係成功拿標案，呱吉今再度貼文「秀肌肉」，指他做到不少高難度的事，包括花120萬選上議員，可能成功原因，「只是我本來就是辦得到的人？」

呱吉今天在臉書說，看到不少人這麼問，申請政府補助這麼難的話，呱吉能申請成功，一定是因為有關係吧！

他今天在臉書再度貼文，先分享最近的新聞，表示有科學家研究，每天早上喝一杯咖啡、其他時間都不喝咖啡的人，比一整天喝很多杯咖啡的人更不容易得心血管疾病。但報告一出，有另一個科學家質疑，有沒有可能只是因為每天早上喝一杯咖啡的人作息比較正常？

呱吉說，「一日雙塔對大多數人都蠻難的吧，我做到囉；一般人想當個網紅也不容易吧？我做到囉；一般人想選議員更難吧，我也選上囉。」所以申請補助很難，但他成功的原因，有沒有可能原因很簡單，就只是他本來就是辦得到的人呢？

呱吉說，他選上議員的時候公布競選經費只花了120萬，有一個民進黨議員在政論節目上罵他，還說自己花了1千多萬選的多辛苦。他當時開了一個直播回應，「都知道自己選的很辛苦，幹嘛罵我，為什麼不問我怎麼做到的，我願意教你啊！」