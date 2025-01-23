回應黃國昌 蔡壁如：朝野大和解不是「投降主義」

民眾黨前立委蔡壁如今天回應代理主席黃國昌昨天針對大和解的看法，蔡壁如說，朝野大和解不是「投降主義」，在野勢力的整合，是對抗傲慢執政者的第一步。

她說自己日前提出的「大和解咖啡2.0」概念獲得許多民眾黨黨員、支持者以及在野黨人士的支持，但同時也遭受到一些質疑及誤解，她要明確說，大和解不是妥協，更不是投降，而是對抗傲慢執政者的第一步，是為台灣未來探索更大可能性的行動。

她提出幾點說明，讓不了解的人進一步認識當今的大和解咖啡2.0；她說回顧1995年時，民主政治前輩施明德先生於立法院推動的「大和解咖啡」。他的目標，是化解當時在野政黨之間的歧異，團結力量挑戰長期執政的國民黨，為台灣政治帶來新的局面。如今，時空環境已然不同，但核心問題依然相似：壟斷國家資源的不當手段，已從過去的國民黨轉移至如今執政的民進黨。面對這樣的現狀，我們不能坐視不理，必須主動作為。

她說，大和解咖啡2.0的目標，不僅是團結藍白，更是進一步突破過去的框架，尋求與「敵人內部」潛在盟友的合作，進一步擴大社會共識的基礎。這不是也不會是妥協或投降，而是帶著清晰目標來做出的務實選擇。

她認為台灣民眾黨作為第三勢力，正是台灣政治改革的關鍵少數，我們擁有「以小搏大」的能力，能以「巧實力」在台灣政治格局中發揮不可忽視的影響力，為台灣社會指引新的方向。

蔡壁如強調大和解不是弱化自身，而是為了凝聚力量，對抗執政的民進黨如此傲慢與壟斷行為。這是我們基於事實和現實做出的務實選擇，更是我們帶領台灣走向改革的基石。通過大和解，我們能夠化解對立與過去2024年時不必要的誤會，轉化為推動社會進步的正向能量。

戰略上，不僅為了民眾黨在2026年地方大選上奠定合作基礎，在選舉上獲得優勢，進一步為尋求2028年總統與立委選舉更大合作的可能性，更是希望透過理性與溝通，改變台灣政治長期以來的惡鬥、對立文化。我們要讓大和解成為改革的起點，為台灣帶來新的希望與可能。

作為台灣民眾黨的成員，她有責任以務實的態度和清晰的策略，為未來開創更美好的道路，更為民眾黨未來的生存創造更有利的空間。

她提出的大和解2.0，正是為了在這個關鍵時刻，打破分裂，找到最廣泛的共識，將改革推向新的高度。