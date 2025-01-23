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幕後／陸船涉拖斷海纜海巡沒登檢沒扣船 管碧玲卻稱有回報

聯合報／ 記者黃婉婷王勇超／連線即時報導
陸籍權宜輪「順興39」3日涉嫌在基隆外海切斷我TPE海纜，卻未被帶回基隆港調查。圖為示意圖。記者廖炳棋/翻攝
陸籍權宜輪「順興39」3日涉嫌在基隆外海切斷我TPE海纜，卻未被帶回基隆港調查。圖為示意圖。記者廖炳棋/翻攝

陸籍權宜輪「順興39」3日涉嫌在基隆外海切斷我TPE海纜，卻未被帶回基隆港調查，至今行蹤成謎，矛頭一度指向航港局「拒絕入港」。據透露，海委會事發當下不僅未登船檢查、扣押船隻，也未申請進港，海委會主委管碧玲卻向行政院聲稱有回報，最後又自行決定將船隻放行，挨批只會爭功諉過。

「順興39」1月3日上午7時拖斷海纜後便關掉自動識別系統（AIS），至今行蹤成謎，我方調查後發現該船航行軌跡詭異，在海纜地帶徘徊，7名船員皆為中國籍，船東屬香港籍，遭疑是中國升級版「灰色侵擾」，此事涉及國安事件，為何船隻最終遭放行，就連立委也不解。

日前傳出海巡署當時未登檢、扣船，也未申請進入基隆港與通知國安會，便直接將船隻放行。政院官員私下還原指出，海巡署當天下午5時許，曾去電詢問航港局船舶進港程序，航港局當時表明，若要扣船會全力配合，靠港衍生費用可向當事船隻求償，假設是一般船舶進出港程序，則需委託船務代理申請。

官員質疑，航港局當時只是說明2種不同狀況的入港程序，竟被海巡署當作「拒絕」入港，事後也未與航港局聯繫，4日便聲稱考量海象狀況與船舶安全，自行決定讓「順興39」離開，讓相關單位相當不解，而航港局則在4日登入「順興39」船籍資料，未來申請進入我國港口，須登船執行港口國管制檢查，並通報海巡署與中華電信。

據悉，事發當下海委會主委管碧玲對內向行政院長卓榮泰報告時，也稱都有做好回報，但官員批評，海巡署沒有登船檢、沒有扣押船隻、沒有申請入港，卻對外說什麼都有做，企圖把責任推給其他單位，相當離譜，「難道海委會只會爭功諉過？」

針對爆料，管碧玲嚴正駁斥，一切並非事實。管碧玲說，海巡署同仁在海上搏命登檢，不會退卻，第二天早上（1月4日）還努力企圖登檢，因風浪而不可得。海巡有盡責。

管碧玲表示，斷纜事件，近5年從1年兩位數的次數發展到去年4案，海巡署與相關部會有發展執法程序應處。本案相關部會依循過去執法程序處理，因此該船持續到隔天無法進港，「其中過程我給予理解」。

管碧玲說，未來將無論意外或故意，均以國安程序處理，優先扣留涉案船舶，航港局並將協調船席供涉案船舶泊靠，「至於爭功諉過不是我的作風，我應有的檢討，都有向長官陳報」。

海巡署 管碧玲 航港局

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